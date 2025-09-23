Facundo López apuntó a LLA y el Peronismo por la Ruta 22

El candidato a senador nacional por el oficialismo rionegrino criticó a los partidos nacionales, y sus representantes en el Congreso, por el atraso de las obras.

El candidato a Senador Nacional por Juntos Defendemos Río Negro, Facundo López , criticó a La Libertad Avanza y al peronismo por las obras que faltan en la Ruta 22. Primero apuntó contra el Gobierno nacional que incluyó en el Presupuesto 2026 fondos para realizar solo 8 kilómetros de la traza. Y recordó que en 2016, la Municipalidad de Roca frenó la construcción por temas "visuales".

“El proyecto de presupuesto 2026 que impulsa el Gobierno Nacional y que respalda la candidata de La Libertad Avanza, Lorena Villaverde , vuelve a dejar en claro que sus prioridades están dictadas por sus jefes políticos en Buenos Aires, no por las verdaderas necesidades de Río Negro”, sostuvo este martes el candidato a

López remarcó en tal sentido que “una vez más, se promete financiamiento para la Ruta 22. Pero, al analizar los montos asignados y convertirlos al dólar oficial, queda en evidencia que solo alcanzan para construir 8 kilómetros. Se trata de una maniobra electoralista: hacen el anuncio, se sacan la foto, pero la obra real nunca llega”.

Freno al avance de la Ruta 22

Recordó que “este abandono no es nuevo. En 2016, Martín Soria también fue responsable de frenar una inversión clave para la Ruta 22, aduciendo cuestiones ‘visuales’. Hoy, esa decisión pesa sobre una vía en estado crítico, donde miles de rionegrinos arriesgan su vida cada día”.

El candidato del oficialismo rionegrino hizo alusión a la presentación en la Justicia que hizo el Municipio de Roca, bajo el mando de Soria, para obligar a modificar el proyecto de ampliación de la Ruta 22. Buscaba evitar los pasos elevados de la ruta en el tramo urbano de Roca para evitar que la ciudad quedase dividida por los muros.

En Cipolletti, más tarde, se realizó un reclamo similar para intentar reflotar un proyecto previo: desviar la traza de la Ruta 22 antes del ingreso a la Isla Jordán para evitar que el tránsito pesado atraviese la zona urbana.

facundo lopez El legislador Facundo López apuntó a La Libertad Avanza y el Peronismo por el estado de la Ruta 22.

López reafirmó que “los representantes que responden a intereses centralistas vuelven a darle la espalda a nuestra provincia. Mientras tanto, en Río Negro seguimos construyendo escuelas, hospitales y rutas con recursos propios. Y seguimos reclamando lo que nos corresponde”.

“Por eso es urgente contar con representantes en el Congreso que realmente defiendan los intereses de Río Negro, que exijan que el presupuesto contemple las necesidades del interior y garanticen que nuestra región tenga voz, recursos y futuro”, sostuvo.

“Porque la defensa de la provincia no se delega: la defensa nace acá”, manifestó finalmente.