Se esperan vientos, tormentas y fuertes lluvias: podrían caer 50 mm en pocas horas

Alertan que los próximos días serán muy ventosos en varias regiones del país, y además se suma este intenso fenómeno de lluvias. ¿A qué provincias afectará?

Se espera un nuevo fenómeno que podría dejar marcas localmente superiores a 50 mm, pero previo a ello está vigente una alerta por fuertes vientos.

Al parecer la Primavera no ha llegado con buen clima en varias regiones del país, donde además de registrarse fuertes vientos en el inicio de semana y que continuarán por algunos días, ahora se suma la advertencia por fuertes lluvias y tormentas que afectarán a diversas provincias argentinas.

Según indicó el sitio especializado Meteored, se espera un nuevo fenómeno de lluvias que podría dejar marcas localmente superiores a 50 mm , pero previo a ello está vigente una alerta por fuertes vientos en varias provincias.

En este contexto, se advirtió que los próximos días serán muy ventosos en Argentina. A partir del miércoles 24 se espera un marcado aumento del gradiente de presión sobre Argentina que derivará en una intensificación del viento norte , que se harán sentir con mayor intensidad sobre amplios puntos de la Patagonia y la región centro-oeste.

"El corredor de vientos fuertes del norte se iniciaría desde la zona de La Rioja y Catamarca, extendiéndose por la región cuyana, Córdoba y la Pampa, hasta alcanzar el norte y este de la Patagonia, en donde se maximizaría con ráfagas probables de más de 80 km/h". detallaron desde Meteored.

mapa_alertas (1)

Asimismo, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ya emitió una alerta de nivel amarillo por vientos fuertes. Según se precisó, alcanzará a las provincias de La Rioja, San Luis, sierras de Córdoba, La Pampa, oeste de Buenos Aires y gran parte del sector costero de la Patagonia, entre el miércoles y jueves.

Se esperan fuertes lluvias y tormentas

Según se advirtió en las últimas horas, a partir del viernes 26 se producirá un marcado desmejoramiento de las condiciones de tiempo en gran parte de la cordillera argentina, desde la Patagonia hasta la región del noroeste con fuertes vientos y precipitaciones.

Además, se esperan la presencia de viento Zonda en precordilleranas de San Juan, La Rioja, Catamarca y la provincia de Mendoza.

lluvias

Estas condiciones traerán aparejado un frente frío que promoverá lluvias y tormentas intensificándose entre la tarde y noche del viernes desde la región de Cuyo hacia La Pampa, noreste de la Patagonia y parte sudoeste bonaerense.

Se esperan tormentas localmente fuertes o severas, especialmente sobre la zona comprendida por la diagonal extendida entre el este de Mendoza y el sudoeste de Buenos Aires. Serán de un desplazamiento muy rápido, y para la primera mitad del sábado 27 afectará en mayor medida las provincias de Córdoba y Buenos Aires, en donde podrían reportarse tormentas de magnitud con lluvias localmente superiores a 50 mm en pocas horas.

Primavera con frío en Neuquén: ¿Cómo sigue el viento los próximos días?

El martes 23 se espera una temperatura máxima de 14°C y mínimas de 1°C. El viento será leve con ráfagas de 41 km/h desde el este hacia la noche. El cielo permanecerá completamente cubierto durante toda la jornada.

Para el miércoles 24 también se espera cielo cubierto durante toda la jornada. La temperatura se mantendrá en un rango agradable, con 22°C de máxima y 7 °C de mínima. El viento será moderado, oscilando entre los 41 km/h y los 67 km/h desde el noreste.

AM-cielo-nublado-lluvia-plomizo-Neuquen-(2).jpg El cielo aplomado durante el fin de semana en Neuquén. Agustín Martínez

El jueves 25 se esperan vientos más fuertes que las jornadas anteriores. Durante el día la velocidad será de 50 km/h con ráfagas de hasta 68 km/h. A la noche la velocidad estable esperada es de 43 km/h con ráfagas de 68 km/h desde el noreste. Las temperaturas serán dignas de la entrante primavera con 27°c de máxima y descenderán hasta los 8°C en horas de la noche.

El viernes 26 se vuelve a nublar y permanecerá de esa manera durante toda la jornada. El rango de temperaturas será tan amplio como el de los dos días anteriores, con máximas de 22°C y mínimas de 4°C hacia la noche. El viento se mantendrá estable entre los 38 km/h y 48 km/h, durante la jornada, excepto por la noche, que las ráfagas podrían llegar a los 70 km/h desde el suroeste.