Facundo López: "Con Neuquén vamos a construir un bloque con poder real en el Congreso"

El candidato a senador por Juntos Somos Río Negro aseguró que habrá un bloque patagónico si los partidos de Río Negro y Neuquén suman representantes.

El presidente del bloque de Legisladores de Juntos Somos Río Negro y candidato a Senador nacional Facundo López , aseguró que uno de los objetivos de su gestión legislativa en el Congreso Nacional será consolidar un trabajo conjunto con Neuquén y con otros espacios provinciales , para que la Patagonia tenga, por primera vez, un bloque propio con peso real en el Congreso de la Nación.

“ En el Senado no se logra nada en soledad. Por eso, el trabajo conjunto con Rolo (Rolando) Figueroa y con la Norpatagonia es la base de una estrategia que ya está mostrando resultados concretos. Defendimos la renta petrolera y gasífera, logramos avances históricos con Vaca Muerta Sur y conseguimos que la Nación reconociera los derechos de las provincias sobre las hidroeléctricas ”, sostuvo.

Durante su visita a Río Colorado, donde acompañó al gobernador Alberto Weretilneck y los productores locales durante la 48ª Exposición Ganadera, Comercial e Industrial de Río Colorado, López enfatizó que este esquema de unidad regional es la única forma de hacer escuchar la voz del interior: “Si en octubre Río Negro y Neuquén logramos poner dos senadores cada uno, la Patagonia tendrá por primera vez un bloque con capacidad de equilibrar la balanza en el Congreso. Vamos a tener poder real para defender lo nuestro”.

En ese sentido, destacó que su compromiso es con la gente de la región y no con intereses partidarios nacionales: “Cada iniciativa que genere empleo, producción y recursos para nuestra gente será acompañada. Pero nunca avalaremos decisiones unilaterales que nos perjudiquen. El federalismo no se declama, se ejerce, y se ejerce defendiendo a la provincia todos los días”.

Finalmente, el candidato rionegrino remarcó: “La Patagonia no puede seguir siendo una postal romántica. Tiene que ser un actor político de peso. Con Neuquén y Río Negro unidos, vamos a plantarnos en el Congreso para que lo que aportamos al país vuelva en obras, servicios e infraestructura para nuestra gente”.

Alberto Weretilneck, duro con Nación por la barrera sanitaria

El gobernador Alberto Weretilneck inauguró la 48° Expo Ganadera, Comercial e Industrial de Río Colorado y abrió el calendario rural de Río Negro con un mensaje centrado en fuertes criticas al gobierno nacional por la flexibilización de la barrera sanitaria que impedía el ingreso de carne con hueso a la Patagonia.

“No nos gusta ni aceptamos que la Nación nos cambie las reglas de nuestra ganadería con medidas inconsultas. Hay mucho esfuerzo, sacrificio y pasión para que nos destraten de esta manera”, afirmó.

“Lo peor que le puede pasar a una actividad económica y productiva como es la ganadería y la agricultura es el cambio de las reglas del juego, la imprevisión. Y en este caso, la decisión del gobierno nacional de modificar nuestro estatus sanitario permitiendo el ingreso de planchas de asado sin vacunación de aftosa, obviamente ha modificado fuertemente nuestro sector y esto ha generado una incertidumbre y ha generado de alguna manera también un desánimo en los productores, en los cabañeros y en la industria”, dijo el mandatario.

Cuando se habla de la barrera, inevitablemente se habla de los precios de la carne con hueso al sur del Río Colorado. Aunque los valores bajaron notoriamente, el gobernador aseguró: “Hay que aclarar lo que ha sido también una estafa para los consumidores. Se dijo que la eliminación de la barrera iba a significar una rebaja enorme en el precio de la carne. Y el gran consumo de carne está dado en las pulpas, y ese tipo de corte no bajó ni un centavo”.

“El asado que entró fue un asado congelado, viejo, que no tiene ningún tipo de calidad. Entonces, hay una estafa al consumidor”.