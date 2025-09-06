Weretilneck y Figueroa consolidaron el bloque de gobernadores contra "el centralismo porteño"

Los gobernadores de Río Negro y Neuquén encabezaron un acto en Bariloche para ratificar su reclamo hacia el centralismo del Gobierno Nacional.

Weretilneck destacó que el desarrollo de obras y la fuerza de trabajo en conjunto colocan a Río Negro y a Neuquén en un lugar estratégico frente a los intereses del gobierno nacional.

El gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck y el gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa participaron en un acto para ratificar el reclamo por el abandono del Gobierno Nacional hacia las provincias patagónicas. Ambos mandatarios encabezaron una reunión en la Asociación de Empleados de Comercio y llamaron a “defendernos del Obelisco” .

Durante el encuentro, Weretilneck destacó la importancia de la unidad regional y fortalecer la unidad de cara a las elecciones del próximo 26 de octubre . El mandatario rionegrino repasó obras claves para Bariloche como la ampliación de la captación del agua en el lago Gutiérrez, el financiamiento de infraestructura para la Universidad Nacional de Río Negro y la construcción de una escuela secundaria en el oeste de la localidad.

“Lo decimos con claridad: con nosotros no se jode. Vamos a tener senadores y diputados que defiendan a la Patagonia en cada rincón del país” expresó el Gobernador. En un tono crítico hacia el gobierno de Javier Milei, el mandatario rionegrino indicó que la única forma de frenar el centralismo porteño es con la presencia de legisladores patagónicos.

WhatsApp Image 2025-09-06 at 11.19.37 (1) El Gobernador llamó a respaldar a Andrea Confini, Facundo López y Juan Pablo Muena, candidatos de Juntos Defendemos Río Negro.

“Bariloche durante años estuvo desamparada, como hoy nos pasa con Buenos Aires. Estamos cambiando esa historia con obras de agua, educación y universidad. Pero sobre todo con una convicción: neuquinos y rionegrinos no nos vamos a dejar atropellar por el centralismo” indicó el gobernador.

En esa línea llamó a respaldar a Andrea Confini, Facundo López y Juan Pablo Muena, candidatos de Juntos Defendemos Río Negro, a quienes definió como la voz que garantizará la defensa de la provincia frente a los “espejitos de colores” de las promesas porteñas.

WhatsApp Image 2025-09-06 at 11.19.35 (3) El Gobernador Rolando Figueroa ratificó el reclamo ante el centralismo porteño y llamó a la unión en defensa de las provincias patagónicas.

Rolando Figueroa acompañó el mensaje de unión patagónica y recordó cuando el Gobierno Nacional intentó apropiarse del control de un puerto clave para la producción de Vaca Muerta. Por esa razón, elogió la gestión de Weretilneck, que logró garantizar que las exportaciones se realicen desde un puerto patagónico con trabajadores de la región, lo que consolidó un triunfo político.

“¿De qué sirven las peleas de Buenos Aires? Nosotros tenemos que crecer juntos, proteger nuestras obras y nuestras economías. Gracias a la firmeza de Weretilneck, hoy Vaca Muerta exporta por un puerto patagónico con trabajadores patagónicos. La Patagonia se defiende desde la Patagonia” indicó Figueroa.

WhatsApp Image 2025-09-06 at 11.19.36 Los mandatarios junto a los candidatos de Juntos Defendemos Río Negro.

El acto, organizado por el intendente local Walter Cortés, congregó a una multitud que ratificó su respaldo al proyecto provincial de Juntos Defendemos Río Negro, con una postura firme en defensa de lo rionegrino frente al abandono nacional.

“Cada cosa que hacemos la hacemos con el corazón y con pasión. A veces cometemos errores, pero es preferible cometer errores haciendo. Lo importante es que el 27 nos encuentre juntos, peleando por lo nuestro” indicó Cortés.

WhatsApp Image 2025-09-06 at 11.19.37 (2) La palabra de Andrea Confini, candidata de Juntos Defendemos Río Negro.

Acto final con la palabra de los candidatos de Juntos Defendemos Río Negro

La jornada finalizó en el camping de Ñirihuau, donde Weretilneck, Figueroa y Cortés compartieron escenario en un acto político que reunió a cientos de trabajadores mercantiles. Además de reafirmar la importancia de los candidatos a legisladores nacionales, se ofreció un asado a modo de cierre.

“Nosotros estamos acá los 365 días del año peleando por la energía, la producción, la salud y la educación pública. Mientras algunos senadores votan a favor de Buenos Aires, nosotros garantizamos los derechos de cada rionegrino y rionegrina” expresó la candidata a senadora, Andrea Confini.

WhatsApp Image 2025-09-06 at 11.19.35 (5) El acto, organizado por el intendente local Walter Cortés, congregó a una multitud que ratificó su respaldo al proyecto provincial de Juntos Defendemos Río Negro.

Previo a ese encuentro, Weretilneck y Figueroa participaron del acto de clausura de la 46° Convención Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF), realizada en el hotel Llao Llao, donde compartieron espacio con ministros nacionales y referentes del sector financiero.

“Tenemos un modelo de provincia que defender, y la única forma de hacerlo es entre nosotros. Nadie de afuera lo hará por nosotros. El 26 votemos con el corazón y con el orgullo de ser rionegrinos” concluyó el candidato, Juan Pablo Muena.