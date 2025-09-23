Despiden con dolor a la mujer de Catriel que murió tras dar a luz: qué dijo el cirujano

Este martes, en medio de la angustia de todo Catriel, la mujer recibió sepultura y se esperan resultados de la autopsia. Una “muerte dudosa” que conmueve.

Dolor en la despedida de la mujer que murió horas después de dar a luz en Catriel.

Escenas de profundo dolor se vivieron este martes en el cementerio de Catriel , donde recibieron sepultura los restos de Mariluz Rodríguez , la mujer de 42 años que falleció en el Hospital tras dar a luz.

Todo es tristeza y desconsuelo entre los familiares, amigos y vecinos de la joven víctima, mientras se esperan resultados de la autopsia en la causa por muerte dudosa que lleva adelante el Fiscal Leandro López.

Como se recordará, la mujer falleció el pasado sábado cerca de las 10:30 en el Hospital local, a 24 horas de dar a luz a su quinto hijo.

hospital catriel.jpg El Hospital de Catriel, donde falleció la mujer tras dar a luz.

El director del Hospital y cirujano que le practicó la cesárea y ligadura de trompas dijo que “es inentendible lo que sucedió. Era una persona sana, sin enfermedades de base. Una cirugía sin riesgos”.

En declaraciones que reproduce el sitio local Catriel 25, el doctor Alberto Bellido también señaló que “el mismo día del parto estuve con la familia, estaban todos contentos y el sábado me encuentro con esta lamentable situación”.

El cirujano que operó a la mujer: "Nunca me pasó nada igual"

"En 30 años de carrera nunca me pasó algo igual. La verdad que estamos todos mal. Ella era una paciente que no presentaba riesgos, no tenía enfermedades de base, la conozco desde hace años. Tiene cuatro hijos, esperaba el quinto, que nació bien. Hicimos un trabajo de cesárea y ella había solicitado la ligadura de trompas, también accedimos a eso. Todo salió muy bien", explicó el doctor ginecológico.

Según indicó el profesional, los controles posteriores se realizaron de manera habitual y el personal de guardia fue quien advirtió la situación al momento de verificar su estado. Pese a los intentos de reanimación, no lograron revertir el cuadro y certificaron su muerte por paro cardiorrespiratorio.

“Hablé con la familia, por supuesto lamentando lo ocurrido, y fui yo mismo quien les dijo que pediría la autopsia para determinar qué pasó. Llamé al fiscal, se llevaron la historia clínica y ahora los forenses determinarán la causa de muerte”, expresó el médico

El cuerpo fue trasladado a General Roca para la autopsia ordenada por el fiscal Leandro López, quien busca precisar qué provocó el desenlace. Mientras tanto, la recién nacida continúa bajo observación y evoluciona favorablemente.

Dolor en los mensajes de despedida

La noticia caló hondo en todo Catriel y en redes sociales muchos vecinos se hicieron eco de la misma con evidente dolor y angustia.

“Q.E.P.D Marilú hermosa mujer y mamá. Acompaño a Valentina Gomez, mi más sentido pésame para su esposo, hijos, hermanos. Que Dios les de la fortaleza para seguir adelante”, la despidió, por ejemplo, Claudia en Facebook.

“Muy muy triste. Q.E.P.D. Acompaño a toda la familia en estos momentos de tanto dolor. Dios les de fortaleza y consuelo”, expresó Susana por esa misma vía.

“Vuela alto bella mamita. Dios te reciba en sus brazos. Mis condolencias a toda su familia, QDEP.”, aseguró Alejandro.

“Que en paz descanse, que Dios le de fortaleza a sus hijos y su hijita Valentina Gómez”, lamentó Valentina.

“Mis más sinceras condolencias para toda la familia de Marilú, mí vecina ya no te voy a ver pasar con tus hijos acompañándolos a la escuela fuerza familia”, fue el conmovedor mensaje de Héctor.