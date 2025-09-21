Una mujer dio a luz y murió de un paro: el hospital pidió la autopsia e interviene la Justicia

El trágico episodio ocurrió en la ciudad de Catriel. Este era el quinto hijo que tendría y había solicitado que tras el parto le realice una ligadura de trompas.

El cuerpo de la mujer será sometido a una autopsia para conocer que ocurrió.

La ciudad rionegrina de Catriel se mostró conmocionada este sábado por la muerte de una paciente en el hospital "Dra. Cecilia Grierson". La noticia se conoció rápidamente y derivó en la intervención de la Justicia para esclarecer lo ocurrido.

Una mujer de 42 años murió de una paro cardiorrespiratorio un día después de dar a luz a su bebé, quien se encuentra fuera de peligro. La víctima fatal se había sometido a una cesárea y permanecía en observación. Según informó el director del hospital, Dr. Alberto Bellido al medio Catriel25, la paciente no presentaba patologías previas y la cirugía, que incluyó una ligadura de trompas , un procedimiento que "salió muy bien".

Según trascendió, las autoridades del centro de salud pidieron que se realicen peritajes y una autopsia , a fin de determinar con precisión las circunstancias del hecho. También se abrió una causa judicial caratulada como "muerte dudosa" .

"En treinta años de carrera nunca me pasó algo igual. La verdad que estamos todos mal. Ella era una paciente que no presentaba riesgos, no tenía enfermedades de base, la conozco desde hace años. Tiene cuatro hijos, esperaba el quinto que nació bien. Hicimos un trabajo de cesárea y ella había solicitado la ligadura de trompas, también accedimos a eso. Todo salió muy bien", explicó el doctor ginecológico Bellido.

Según indicó el profesional, los controles posteriores se realizaron de manera habitual y que el personal de guardia fue quien advirtió la situación al momento de verificar su estado. Pese a los intentos de reanimación, no lograron revertir el cuadro y certificaron su muerte por paro cardiorrespiratorio.

El cuerpo fue trasladado a General Roca para la autopsia ordenada por el fiscal Leandro López, quien busca precisar qué provocó el desenlace. Mientras tanto, el recién nacido continúa bajo observación y evoluciona favorablemente.