Franco Colapinto vuelve a un circuito donde ya ganó puntos: hora y cómo verlo

El piloto argentino de Alpine largará en la 16° posición y se permite soñar con sus primeros puntos con la escudería francesa.

Con la nueva la chance para Franco Colapinto en Alpine , este fin de semana regresa la Fórmula 1 con el Gran Premio de Azerbaiyán , que ya tuvo las pruebas libres del viernes y la clasificación de este sábado . La decimoséptima fecha de la temporada 2025 tiene lugar en en el circuito callejero de Bakú.

La expectativa está puesta en la nueva prueba de Colapinto, que no está teniendo una buena temporada, con resultados acordes a la escudería. Venía de su mejor carrera en Países Bajos, pero en Italia otra vez estuvo entre los últimos lugares.

En tanto, hasta el momento Oscar Piastri lidera el campeonato, seguido por su compañero de McLaren Lando Norris. El campeón defensor completa el podio.

A qué hora es la carrera del Gran Premio de Azerbaiyán

El GP de Azerbaiyán inició este viernes con las prácticas libres, y este sábado tuvo la clasificación. La carrera se corre desde las 8 de la mañana.

Domingo 21 de septiembre

Carrera: 08:00hs

Dónde ver en vivo el Gran Premio de Azerbaiyán

El Gran Premio de Azerbaiyán se podrá ver en vivo en la Argentina por la plataforma de streaming Disney+. Posiblemente, también sea transmitido por el canal Fox Sports, aunque todavía no fue anunciado. Por otro lado está la opción de F1 TV, la plataforma oficial de streaming de la competencia, la cual emite todo lo que sucede con varias opciones de visionado disponibles.

¿Qué le pasó a Franco Colapinto en la qualy?

El piloto argentino Franco Colapinto (Alpine) chocó durante la clasificación del Gran Premio de Azerbaiyán de Fórmula 1 y no pudo clasificar a la Q2, por lo que largará en la decimosexta posición en la carrera de este domingo.

Colapinto estaba redondeando una muy buena vuelta en el final de la Q1, cuando agarró mal una curva y chocó contra uno de los paredones del Circuito Callejero de Bakú. La primera sesión clasificatoria estuvo plagada de banderas rojas, ya que hubo una previa al choque de Colapinto por el accidente del tailandés Alexander Albon (Williams).

Los otros eliminados en Q1, además del pilarense, fueron justamente Albon, además de los franceses Esteban Ocon (Haas) y Pierre Gasly (Alpine) y el alemán Nico Hulkenberg (Sauber).

Colapinto tenía serias chances de largar desde una buena posición, pero un nuevo choque en una clasificación, tal como pasó en los Grandes Premios de Italia y Gran Bretaña, dejó al argentino con las manos vacías y la tendrá que remar desde el fondo en la carrera de este domingo si es que quiere volver a sumar puntos en la categoría.

Accidente Colapinto

Colapinto se refirió al momento previo al choque en la curva 4, donde alegó distraerse debido a que su compañero de equipo, el francés Pierre Gasly, había tomado una de las vías de escape: “Pensé que él iba a dar marcha atrás o algo y estaba un poco pendiente de eso, apenas doblé en la curva el auto se giró de más. No sé qué fue lo que pasó ni entiendo el por qué”.

Y continuó: “Fue muy raro todo. Me da bronca porque venía haciendo una buena vuelta. Hubiese hecho un buen tiempo, teníamos buen ritmo y pasábamos a Q2 seguro”.

Con respecto a este circuito, en el que consiguió su mejor resultado en la Fórmula 1 al quedar octavo el año pasado, Colapinto reconoció que “es complicado para nosotros, pero fue una pena no haber completado la clasificación. Quiero entender bien qué fue lo que pasó porque fue raro”. Por último, adelantó que “hay que enfocarse en lo que viene mañana y tratar de hacer una buena carrera”.