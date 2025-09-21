Boca recibe a Central Córdoba en La Bombonera: hora, formaciones y TV

El Xeneize necesita acumular puntos para lograr la clasificación a la Copa Libertadores 2026 mediante la tabla anual.

Boca recibirá este domingo a Central Córdoba de Santiago del Estero , en un encuentro correspondiente a la novena fecha del Torneo Clausura , con el objetivo de conseguir un triunfo que le permita mantenerse en las primeras posiciones de la Zona A .

El partido está programado para las 12:15 , se llevará a cabo en el estadio Alberto J. Armando , más conocido como La Bombonera , y se podrá ver a través de ESPN Premium . El árbitro será Yael Falcón Pérez , quien será secundado desde el VAR por Héctor Paletta .

Boca, que es dirigido por Miguel Ángel Russo , llega a este encuentro ocupando la tercera posición de la Zona A , producto de los tres triunfos y el empate cosechados en sus últimas cuatro presentaciones que le permitieron escalar en la tabla. Previamente, el “Xeneize” había acumulado 12 partidos sin ganar, en la que fue la peor racha de su historia.

Central Córdoba, por su parte, también tuvo un buen arranque y, al igual que el “Xeneize”, tiene 13 puntos y está a solo dos unidades de los punteros, que son Unión de Santa Fe y Barracas Central.

Los dirigidos por Omar de Felippe están teniendo un 2025 histórico, ya que participaron por primera vez en la Copa Libertadores, donde quedaron terceros en su grupo pero se dieron el gusto de dar una de las grandes sorpresas al ganarle al Flamengo de Brasil en el Maracaná.

Boca define la formación con dos cambios

Milton Giménez se perfila como reemplazante del uruguayo Edinson Cavani en Boca ante Central Córdoba debido a la baja por lesión que obligó al entrenador Miguel Ángel Russo a modificar la delantera.

El ex atacante de Banfield acompañará al uruguayo Miguel Merentiel en la delantera, mientras que Agustín Marchesín volverá al arco tras recuperarse de un desgarro que lo marginó algunas semanas. El parte médico de Boca informó que Cavani sufrió una distensión en el psoas derecho que lo marginará del partido del domingo en La Bombonera.

El capitán no participó del ensayo de fútbol del jueves y su lugar en el ataque fue ocupado por Giménez, de 29 años, quien se perfila como titular en el esquema de doble nueve que Russo mantiene como base del equipo.

milton gimenez boca 2.jpg

La decisión busca sostener el sistema sin alterar demasiado el funcionamiento que le permitió al Xeneize sumar tres victorias y un empate en los últimos compromisos del Torneo Clausura.

En paralelo, el cuerpo técnico también confirmó el regreso de Marchesín, que dejó atrás una lesión en el gemelo que lo tuvo afuera las últimas tres semanas, para reemplazar a Leandro Brey y recuperar la titularidad en un puesto donde el entrenador había apostado por la rotación forzada. Con su vuelta, Boca recupera experiencia bajo los tres palos de cara a un tramo decisivo del campeonato.

Estas son las probables formaciones y otros detalles del encuentro

Torneo Clausura 2025

Fecha 9

Boca – Central Córdoba de Santiago del Estero

Estadio: Alberto J. Armando (La Bombonera)

Árbitro: Yael Falcón Pérez

VAR: Héctor Paletta

Horario: 21:15. TV: ESPN Premium

Boca: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Cosa, Lautaro Blanco; Rodrigo Battaglia, Leandro Paredes, Carlos Palacios o Williams Alarcón; Brian Aguirre, Miguel Giménez y Miguel Merentiel. DT: Miguel Ángel Russo.

Central Córdoba (SdE): Alan Aguerre; Iván Pillud, Juan Pablo Pignani, Jonathan Galván, Facundo Mansilla, Braian Cufré; Leonardo Heredia, Matías Vera, José Florentín, Lucas Besozzi; Gastón Verón. DT: Omar de Felippe.