Legislador pide que Fernández Oro tenga su propia Fiscalía Descentralizada

José Luis Berros, del bloque Vamos con Todos, presentó un proyecto de ley para crear la dependencia judicial. Destacó el aumento poblacional y el incremento de hechos delictivos.

Un proyecto de ley para crear una Fiscalía Descentralizada en Fernández Oro presentó el legislador José Luis Berros , presidente del bloque Vamos con Todos, quien resaltó que es una respuesta a un reclamo expresado desde la misma comunidad.

La propuesta establece facultar al Poder Ejecutivo y al Poder Judicial a realizar las "adecuaciones presupuestarias necesarias" para la implementación de la nueva dependencia.

Entre los fundamentos , Berros destacó que la localidad ha experimentado un n otable aumento de su población , lo que impactó en el i ncremento de hechos de inseguridad.

Jose Luis Berros, diputado Rio Negro.png El legislador José Luis Berros, impulsa el proyecto para tener mayor control y que redunde en las arcas estatales. Gentileza

Sostuvo que en los últimos años la localidad “ostenta un crecimiento demográfico trascendente y un notorio incremento de su planta urbana, siendo una de las ciudades con mayo expansión poblacional del Alto Valle por formar parte de un corredor urbano con elevada circulación de personas y vehículos”.

Asoció el crecimiento a la problemática criminal, dado que los índices “traen consigo un notorio aumento de hechos delictivos que, para una correcta administración de Justicia requieren investigaciones penales ágiles, eficaces, eficientes y con una marcada relación de proximidad y cercanía de acceso al servicio de justicia”.

“Se debe tener presente que el Código Procesal Penal de Río Negro coloca en cabeza de las Fiscalías el impulso de las investigaciones penales y el asesoramiento y contención de las víctimas”, recordó el legislador.

Fernández Oro aéreo

Sostuvo que por la ausencia de una sede fiscal en Fernández Oro “son muchos los habitantes que deben trasladarse a las fiscalías asentadas en Cipolletti, dificultando el acceso oportuno y efectivo a la justicia”.

“Se ha detectado que ésta situación provoca demoras en la tramitación de causas, afectando tanto a víctimas como a imputados y repercutiendo en la confianza ciudadana hacia las instituciones y mas, a las que deben garantizar el acceso a la justicia”, resaltó Berros.

Sumó a sus argumentos que la instalación de una Fiscalía Descentralizada en la ciudad “descomprimirá la labor de las fiscalías cercanas y mejorará la distribución territorial del servicio de justicia” y además “contribuirá a un mayor acompañamiento a las víctimas de delitos, facilitando la radicación de denuncias y el seguimiento de las causas”.

Agregó a ello que una nueva oficina “permitirá un mejor trabajo articulado con las fuerzas de seguridad locales, optimizando recursos y coordinando de manera más eficiente las investigaciones”, como también “favorecerá la prevención y resolución de conflictos en el ámbito comunitario, actuando como herramienta institucional de pacificación social”.

La inseguridad, un tema que preocupa en Oro

Una seguidilla de hechos de inseguridad que se incrementó en los últimos meses puso en alerta a buena parte de la comunidad, que reclamó ante las autoridades políticas y policiales medidas para frenar con los robos, arrebatos y hurtos, entre otros.

Incluso realizaron una manifestación callejera con un corte de callos para darle más vigor a la queja.

Berros recordó en este aspecto que su proyecto busca dar respuesta a “planteos formales del Consejo de Seguridad Ciudadana local, a planteos formulados al Consejo Deliberante, y a los petitorios de numerosos grupos de ciudadanos movilizados, que vienen manifestando esta demanda de manera reiterada”.

También anticipó que la cámara parlamentaria provincial “está próxima a recepcionar una Comunicación originada por el Concejo Deliberante orense y promovida por el concejal Christian Martín Artero donde se solicitan se realicen todas las acciones legislativas y administrativas necesarias para la creación de una Fiscalía Descentralizada con asiento en General Fernández Oro”.