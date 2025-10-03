Fotogalería: Así fue el festejo por el 122° Aniversario de Cipolletti

El acto de celebración se llevó adelante esta mañana en el Parque Rosauer. Estuvo encabezado por el intendente Rodrigo Buteler y el Gobernador Alberto Weretilneck. La celebración en fotos.

Cipolletti vivió una emocionante jornada en el Parque Rosauer , donde se llevó adelante el acto central por el 122° aniversario de la ciudad. El festejo convocó a vecinos, instituciones, autoridades e integrantes de la comunidad, quienes celebraron con alegría un año más de la ciudad.

Además se hizo entrega de una ofrenda floral al Monumento al Ing. Julio César Cipolletti ubicado en Mariano Moreno y Mengelle.

Durante el festejo estuvieron presentes autoridades provinciales y municipales, centros de jubilados, instituciones educativas, colectividades, instituciones religiosas, culturales, deportivas, fundaciones, colegios de profesionales, fuerzas de seguridad, vecinos de la ciudad y medios de comunicación.

Buteler destacó el papel central que tiene Cipolletti en el mapa de Río Negro y el desarrollo constante de los últimos años. “Un hecho histórico es que el Gobernador logró que Cipolletti sea parte real del desarrollo, Río Negro forma parte del desarrollo por la industria del gas y petróleo. Las cuales generan regalías y recursos para la provincia”.

El intendente remarcó la sinergia de la localidad con la provincia, con el desarrollo de obras y la calidad de los servicios públicos. Aseguró que en 20 años tendrán una ciudad renovada si continúa la construcción de un futuro sustentable a partir de esta sinergia con las instituciones, escuelas y organizaciones.

La celebración del122° Aniversario incluyó anuncios de obras, distinciones a 18 vecinos y un acto central que tuvo lugar en el Parque Rosauer.

