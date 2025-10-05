Quién reemplazará a José Luis Espert en la lista de La Libertad Avanza

Tras la renuncia del economista, ya se sabe quién encabezará la boleta bonaerense del oficialismo nacional en las elecciones legislativas del 26 de octubre.

La renuncia de José Luis Espert a su candidatura como primer diputado nacional por la provincia de Buenos Aires sacudió el tablero político del oficialismo. A solo tres semanas de las elecciones legislativas, La Libertad Avanza confirmó quien lo reemplazará al frente de la lista.

La decisión se conoció este domingo, luego de que Espert anunciara su dimisión en medio de las repercusiones por su presunto vínculo con el empresario Alfredo “Fred” Machado , acusado de narcotráfico en Estados Unidos. Con su salida, el Gobierno busca estabilizar el armado electoral y concentrarse en achicar la brecha con el peronismo en el territorio bonaerense, considerado clave para el futuro del oficialismo.

El reemplazo de Espert se llevará adelante de acuerdo con el artículo 7° del Decreto 171/2019 , que regula los procedimientos en caso de fallecimiento, renuncia o inhabilitación de un candidato oficializado antes de los comicios.

El Código Electoral Nacional, en su artículo 7° (modificado por el Decreto 2135/83), establece que en estos casos debe asumir la persona del mismo género que le sigue en la lista. El objetivo es mantener el orden original de prelación y respetar la representación proporcional que los votantes respaldaron en las primarias.

En la práctica, el reemplazo implica que quien ocupaba el segundo lugar pasa a liderar la nómina, y así sucesivamente. La Justicia Electoral será la encargada de formalizar el movimiento una vez completados los trámites administrativos, conforme a lo establecido en el artículo 60 bis del mismo código (Ley N° 19.945).

Un nombre con peso político

Diego Santilli asumirá el desafío de encabezar la lista de La Libertad Avanza en Buenos Aires. El ex vicejefe de Gobierno porteño, de pasado en el PRO, ya había sumado experiencia electoral en el distrito más populoso del país, donde en 2021 compitió por una banca en Diputados y obtuvo un importante caudal de votos.

Su incorporación al espacio libertario había sido vista como un intento de ampliar la base política del oficialismo y sumar experiencia territorial. Ahora, con su nuevo rol, Santilli se convierte en una pieza clave para sostener la competitividad de la boleta en una elección en la que el Gobierno busca consolidar su mayoría en la Cámara baja.

El corrimiento de Espert y la llegada de Santilli no solo implican un cambio de nombres, sino también de perfil político dentro del oficialismo. Mientras el economista liberal había sido uno de los principales voceros del ala ortodoxa del espacio, Santilli representa una línea más pragmática y con vínculos históricos en la gestión pública.

Fuentes cercanas al armado libertario aseguran que el reemplazo fue consensuado con el Presidente Javier Milei, quien avaló la decisión con el objetivo de “garantizar la estabilidad del proyecto político” y “preservar el foco en el cambio estructural”.

En paralelo, la Justicia Electoral Nacional ya fue notificada para formalizar el procedimiento de reemplazo, que se completará en los próximos días para permitir la reimpresión de las boletas, lo que tendría un costo de unos 15 mil millones de pesos.

Camino a las elecciones del 26 de octubre

De esta manera, Diego Santilli encabezará la nómina bonaerense de La Libertad Avanza en las elecciones legislativas del 26 de octubre, donde se definirán 127 bancas en la Cámara de Diputados.

En un escenario marcado por la incertidumbre y la polarización, el oficialismo busca fortalecer su presencia en el principal distrito electoral del país y recuperar terreno frente al peronismo, que mantiene una leve ventaja en las últimas encuestas.

La salida de Espert, aunque abrupta, permitió al Gobierno reordenar su estrategia y apostar por un perfil con mayor peso político y experiencia territorial. En palabras de un referente libertario, “el cambio de nombre no cambia el rumbo, pero sí la forma de llegar”.