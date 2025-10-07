La Muni abrió una pista de manejo en la Isla Jordán

El Municipio de Cipolletti habilitó una nueva pista para las prácticas de manejo previas a la obtención de la licencia de conducir. Los detalles.

El Municipio habilitó una pista para práctica de manejo en la Isla Jordán.

Ubicada en el kartódromo de la Isla Jordán , la pista de manejo ya se encuentra habilitada para el reconocimiento de la pista vial y la práctica previa a la tramitación de licencias de conducir en la ciudad.

A través de la secretaría de Fiscalización se informó que la pista de manejo posee señalizaciones viales, y baños para la comodidad de los vecinos que realicen las prácticas. La misma funciona de lunes a viernes de 8 a 13.

Diego Zuñiga , secretario de Fiscalización, destacó al respecto que “es un gran salto en la calidad en las prácticas de manejo. Previamente a su puesta en funcionamiento se realizó un gran trabajo de compactación de suelo y de señalización vial. Además, posee tramos de asfalto y de tierra lo que permite que las prácticas de manejo sean más reales”.

Sobre la renovación y emisión de licencias de conducir

La atención en el Centro de Emisión de Licencias de Conducir del municipio se realiza exclusivamente con turnos previos, para una atención más rápida, eficiente, ordenada y de calidad.

Los turnos se pueden obtener a través de la página web cipolletti.gob.ar, ingresando al turnero ondline. El turnero está habilitado de manera permanente en el sitio web de tránsito, brindando la posibilidad de elegir día y horario del turno para tramitar la licencia de conducir.

pista de manejo cipo

La atención para renovación y emisión de licencias se realiza tanto en la delegación de calle Brentana 571, como en la delegación del Distrito Vecinal Noreste, de calle Domingo Savio y Las Jarillas.

En el caso de la renovación de las licencias de conducir para clases particulares, el trámite se puede realizar 100% on line a través de www.cipolletti.gob.ar.