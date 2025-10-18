Cipolletti LMCipolletti choque frontal Choque frontal en la ruta 151: la situación de los heridos, uno de ellos "muy grave"

El ocupante de la Kangoo sufrió severas lesiones y fue trasladado al Hospital de Cipolletti mediante la aplicación del código rojo. Qué se sabe del resto.







Uno de los accidentados es subido en ambulancia. Drama en la ruta 151. Gentileza Gastón Varela.

El conductor de la camioneta Renault Kangoo que chocó en forma frontal con un camión este sábado en la ruta 151, a la altura de Sargento Vidal, resultó gravemente herido y fue trasladado al Hospital de Cipolletti mediante la aplicación del código rojo. El fuerte impacto afectó por arrastre a un colectivo de la empresa Pehuenche, que se fue a la banquina para evitar chocar y terminó volcando y a un Fiat Ducato que realizó similar maniobra evasiva.

"Está en una situación compleja, lo están asistiendo, aún no conocemos el carácter de las lesiones", informó a LM Cipolletti Vilma Ríos, responsable de Tránsito, sobre el estado de salud del más grave de los accidentados.

Del resto de los lesionados, indicó que una mujer de 76 años que aparentemente viajaba en el Pehuenche también "fue trasladada en ambulancia al Centro Asistencial de Sargento Vidal producto de los golpes, tenía escoriaciones. Es el otro caso inquietante", confió, dando a entender que el resto de los averiados sufrió contusiones mejores.