Provincia
LMCipolletti Choque

Dramáticas imágenes del choque entre el Pehuenche y la Kangoo en la ruta 151: hay heridos

Impactantes escenas desde el lugar de los hechos. El grave siniestro ocurrió este sábado por la tarde.

Una de las personas heridas en el choque en la ruta 151.

Mientras se aguardan mayores precisiones e información oficial tras el violento choque frontal entre un colectivo de la empresa Pehuenche y una camioneta Renault Kangoo en la ruta 151, a la altura de Sargento Vidal, llegan imágenes tan dramáticas como impactantes desde el lugar de los hechos.

El grave siniestro también involucró a otros vehículos y aún se desconoce el estado de salud de las personas accidentadas. Pero si bien conviene ser prudentes en el manejo de la noticia, a juzgar por las fotos que llegan a nuestra redacción hay heridos. Resta saber si algunos de ellos de gravedad o con leves contusiones.

accidente ruta 151
Los bomberos ayudan a subir a la ambulancia a uno de los heridos tras el violento choque. Fotos gentileza Gastón Varela.

