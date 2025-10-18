Dramáticas imágenes del choque entre el Pehuenche y la Kangoo en la ruta 151: hay heridos

Mientras se aguardan mayores precisiones e información oficial tras el violento choque frontal entre un colectivo de la empresa Pehuenche y una camioneta Renault Kangoo en la ruta 151 , a la altura de Sargento Vidal , llegan imágenes tan dramáticas como impactantes desde el lugar de los hechos.

El grave siniestro también involucró a otros vehículos y aún se desconoce el estado de salud de las personas accidentadas. Pero si bien conviene ser prudentes en el manejo de la noticia, a juzgar por las fotos que llegan a nuestra redacción hay heridos. Resta saber si algunos de ellos de gravedad o con leves contusiones.