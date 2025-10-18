Dramáticas imágenes del choque entre el Pehuenche y la Kangoo en la ruta 151: hay heridos
Impactantes escenas desde el lugar de los hechos. El grave siniestro ocurrió este sábado por la tarde.
Mientras se aguardan mayores precisiones e información oficial tras el violento choque frontal entre un colectivo de la empresa Pehuenche y una camioneta Renault Kangoo en la ruta 151, a la altura de Sargento Vidal, llegan imágenes tan dramáticas como impactantes desde el lugar de los hechos.
El grave siniestro también involucró a otros vehículos y aún se desconoce el estado de salud de las personas accidentadas. Pero si bien conviene ser prudentes en el manejo de la noticia, a juzgar por las fotos que llegan a nuestra redacción hay heridos. Resta saber si algunos de ellos de gravedad o con leves contusiones.
