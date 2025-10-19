Deportivo Rincón quiere golpear primero en Rafaela

El conjunto neuquino sigue en carrera en el Federal y juega la ida de los octavos ante 9 de Julio en Rafaela.

Deportivo Rincón sigue en carrera en el Federal A y este domingo se presentará ante 9 de Julio en Rafaela por los octavos de final de la Reválida en el camino por el segundo ascenso. El León viene de golear a Sportivo Las Parejas en Neuquén y el Decano por su parte también derrotó por 5 a 0 a Germinal en Santa Fe.

A partir de las 11, Enzo Silvestre marcará el inicio del duelo de ida en el Germán Soltermam . El juez santafecino contará con la asistencia de Mariano González y Maximiliano Moya , mientras que Agustín Vegetti completará la cuaterna, otra vez con todos los colegiados de la misma provincia.

El conjunto neuquino afrontó su tercer viaje largo del mes y sumará 7.492 kilómetros entre los viajes a San Francisco por los cuartos de final, Las Parejas y Rafaela por los play off de la Reválida. Para el grupo a cargo de Pablo Castro , el desafío y el objetivo es quebrar la estadística de resultados negativos lejos de la Ciudad Deportiva , ya que en los destinos anteriores se encontró con la derrota.

FERNANDO INDA DEPORTIVO RINCÓN

Al igual que en la fase anterior, el Deportivo Rincón tiene la ventaja deportiva, por esta razón la ida es en condición de visitante y volverá a definir ante su gente. De hecho, 9 de Julio perdió ese derecho por estar debajo del León en la tabla general. Los de Marcelo Varela empataron la ida de la llave anterior en el Fortín de Rawson ante Germinal y vapuleó a los chubutenses por 5 a 0 en Rafaela.

Los neuquinos arribaron a Rafaela el viernes y llevaron adelante la última práctica, para ajustar detalles en la previa al encuentro, en las instalaciones del Club Ferrocarril del Estado bajo una intensa lluvia.

Los posibles cambios de Deportivo Rincón

Para este enfrentamiento, Pablo Castro no dio indicios de un once titular, pero podría haber grandes modificaciones en comparación a la goleada frente a Sportivo, ya que las dimensiones del campo serán mucho más amplias que las de la Ciudad Deportiva.

La baja más sensible es la del defensor central Agustín Osinaga quien formó una dupla firme con Jonathan Chacón. Para ese lugar, hay algunos nombres que pueden acompañar al capitán: Carlos Estévez, que viene sumando minutos esta temporada en la mitad de la cancha o en el lateral derecho. Por otro lado Federico Moreno también es opción: el cordobés sumó muchos minutos como volante central, pero conoce el puesto en el fondo y en la temporada ha jugado junto a Osinaga por la expulsión de Chacón.

El Decano viene de jugar la etapa campeonato en la zona B, donde quedó sexto con 10 unidades. En el Germán Soltermam, en el nonagonal tiene dos victorias, ante Juventud Antoniana y Douglas Haig. Sin embargo, vio el empate las dos veces restantes: ante Gimnasia y Esgrima de Chivilcoy y Sportivo Belgrano. El resultado más abultado en la temporada fue el último ante Germinal.

El primer duelo de la llave tendrá la transmisión radial de AM550 La Primera, como en toda la temporada y Revista Deportiva estará a cargo del streaming vía YouTube.