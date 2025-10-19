En un partido emocionante, Boca peleó hasta el final y cayó ante Belgrano

El Xeneize perdió por 2 a 1, a pesar de que tuvo múltiples ocasiones para igualar el encuentro en los minutos finales.

Boca perdió 2-1 con Belgrano de Córdoba , en condición de local, en el marco de la fecha 14 del Grupo A del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol.

En el partido disputado en el estadio La Bombonera, el delantero Lucas Passerini abrió el marcador a los 11 minutos del complemento y Leandro Paredes, en contra, amplió la ventaja a los 17. El delantero Exequiel Zeballos descontó a los 20 minutos.

Con este resultado, el equipo de Claudio Úbeda recaló al séptimo puesto del Grupo A con 17 puntos y fue superado por Belgrano de Córdob a. En lo inmediato, Boca visitará a Barracas Central el próximo lunes 27 desde las 16 horas en el estadio Claudio Fabián Tapia por el partido pendiente de la fecha 12.

Por su parte, los de Ricardo Zielinski escalan a la cuarta posición con 18 puntos y, en la próxima fecha, recibirán a Tigre en el estadio Julio César Villagra con horario y día a confirmar.

Así fue la derrota de Boca contra Belgrano

Luego de una previa emocionante, donde tanto la hinchada de Boca, como el club y los jugadores homenajearon al fallecido ex entrenador, el puntapié inicial estuvo marcado por la intensidad del equipo local, que en su primera jugada estuvo cerca de abrir el marcador con un remate de Miguel Merentiel.

Ambos laterales, tanto Juan Barinaga como Lautaro Blanco, se mostraron muy activos durante la primera parte y le dieron al equipo dirigido por Claudio Úbeda una buena profundidad en ataque.

Cuando promediaba la primera parte, una serie de infracciones causaron que el partido se pique y se volviera cortado, algo que el árbitro Pablo Dóvalo intentó controlar.

En el comienzo del complemento, a los 8 minutos, el árbitro sancionó un penal de Lautaro Di Lollo a Lucas Passerini por un pisotón dentro del área.

La decisión volvió a generar un tumulto entre los jugadores, mientras el banco de suplentes de Boca explotó reclamando un offside en la jugada previa.

A pesar de la polémica, el jugador de Belgrano abrió el marcador poniendo el 1 a 0.

En la jugada siguiente, un tiro libre de Lucas Zelarayán fue al primer palo, desvió Barinaga y Leandro Paredes puso la pierna para que la pelota finalmente ingrese en el arco de Agustín Marchesín, marcando el 2 a 0 con un gol en contra.

A los 20 minutos, el recién ingresado Exequiel Zeballos descontó luego de una asistencia de Merentiel, con un zurdazo cruzado que venció la resistencia de Thiago Cardozo.

En los minutos finales, el Xeneize probó con múltiples centros y contó con un cabezazo al travesaño de Milton Giménez, un remate de Merentiel que tapó Cardozo -una de las figuras del encuentro- y un centro rasante de Zeballos que Kevin Zenón estuvo cerca de conectar en el último minuto. A pesar de todos estos intentos, no pudo lograr la paridad.

Esta es la síntesis de Boca Juniors y Belgrano de Córdoba

Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol - Grupo A - Fecha 14

Boca Juniors - Belgrano de Córdoba

Estadio: La Bombonera, Capital Federal.

La Bombonera, Capital Federal. Árbitro: Pablo Dóvalo.

Pablo Dóvalo. VAR: Fernando Espinoza.

Boca Juniors: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Ayrton Costa, Lautaro Di Lollo, Lautaro Blanco; Rodrigo Battaglia, Leandro Paredes, Carlos Palacios, Brian Aguirre; Milton Giménez y Miguel Merentiel. DT: Claudio Úbeda.

Belgrano de Córdoba: Thiago Cardozo; Gabriel Compagnucci, Leonardo Morales, Lisandro López, Alexis Maldonado; Adrían Spörle, Rodrigo Saravia, Francisco González Metilli, Lucas Zelarrayán; Nicolás Fernández y Lucas Passerini. DT: Ricardo Zielinski.

Goles en el segundo tiempo: 11m. Lucas Passerini (B); 17m. Leandro Paredes en contra (B); 20m. Exequiel Zeballos (BJ).

Cambios en el segundo tiempo: 19m. Exequiel Zeballos por Brian Aguirre (BJ); 29m. Julián Mavilla por Nicolás Fernández (B), Gerónimo Heredia por Gabriel Compagnucci (B); 37m. Ramiro Hernandes por Lucas Zelarrayán (B); 44m. Ander Herrera por Rodrigo Battaglia (BJ), Kevin Zenón por Carlos Palacios (BJ) y Ulises Sánchez por Francisco González Metilli (B).