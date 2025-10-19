Franco Colapinto disputa el Gran Premio de Austin: hora y cómo verlo

Tras un sábado de mucha acción, que tuvo carrera sprint y clasificación, el argentino de Alpine largará en la 15° posición.

Con Franco Colapinto saliendo desde la 15.ª posición, este domingo se corre la carrera principal del Gran Premio de Estados Unidos , en el Circuito de las Américas de Austin. La actividad será desde las 16 horas, en la que el piloto argentino buscará sumar sus primeros puntos en la temporada 2025 de Fórmula 1.

La jornada del sábado dejó a Max Verstappen como el dueño de la pole. El piloto de Red Bull marcó 1:32.510 y largará desde la posición de privilegio, escoltado por Lando Norris (McLaren) y Charles Leclerc (Ferrari). Por su parte, Colapinto tuvo una sólida actuación al alcanzar la Q2 y marcar 1:34.044, quedando 15.º, justo por detrás de su compañero en Alpine, Pierre Gasly .

El inicio de la clasificación estuvo marcado por el accidente de Isack Hadjar (Racing Bulls), que provocó una bandera roja y obligó a detener la sesión por casi diez minutos. Luego, la tanda se desarrolló con normalidad y definió la grilla para el domingo.

Colapinto viene de algunos altibajos en las últimas fechas, pero mostró señales de recuperación en Austin. El objetivo ahora es mantenerse en ritmo de carrera, escalar posiciones y soñar con los primeros puntos del año en un trazado favorable para su estilo de conducción.

Dónde ver en vivo la carrera

La competencia podrá seguirse en vivo desde las 16 horas en Argentina a través de Disney+, y posiblemente por Fox Sports (a confirmar). También estará disponible por F1 TV, la plataforma oficial de la categoría con diferentes cámaras y opciones interactivas para seguir la acción vuelta a vuelta.

Las quejas de Franco Colapinto sobre el auto

En un fin de semana desafiante en Austin, Franco Colapinto cerró la clasificación del Gran Premio de Estados Unidos con sensaciones encontradas.

El argentino finalizó en el décimo quinto puesto tras avanzar a la Q2 gracias a la sanción a Alexander Albon, que perdió sus tiempos por exceder los límites de pista.

“No es que no tuve ritmo, no estuve cómodo este finde con el auto. Me está costando ganar esa confianza que había conseguido en las últimas carreras”, analizó el piloto de Alpine tras la jornada.

Colapinto explicó que la adaptación al monoplaza continúa siendo un reto, especialmente en comparación con su compañero Pierre Gasly, que finalizó decimocuarto: “Para Pierre creo que es un auto que se le hace mucho más fácil de manejar, a él le gusta así y está acostumbrado, pero a mí me cuesta ser consistente y no cometer errores con un auto así de difícil. Ojalá que mañana sea un mejor día”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1979662896796700709&partner=&hide_thread=false ¡¡LA VUELTA QUE METIÓ A COLAPINTO EN LA Q2 DE AUSTIN!!



#USGP | Toda la temporada de #F1 por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/q58HRaEVLT — SportsCenter (@SC_ESPN) October 18, 2025

Más temprano, el argentino había tenido una Sprint Race complicada tras un toque múltiple en la primera curva que lo obligó a pasar por boxes con una goma pinchada: “Me tocaron de atrás y me pincharon la goma, así que no sé bien qué pasó, pero había mucho lío y alguno me tocó”.

El incidente condicionó toda su carrera, aunque logró llegar a la meta en el 14° lugar tras la sanción a Oliver Bearman.

“Falta ritmo, no estamos rápidos. Hay que tratar de entender para la qualy y estar un poco mejor porque nos está costando bastante”, había expresado tras la Sprint, en la que ya anticipaba las dificultades que luego se confirmarían en la clasificación.

Con todo, Colapinto se muestra confiado en poder revertir el panorama y cerrar el fin de semana con una actuación sólida en el Circuito de las Américas.