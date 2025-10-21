Renunciaron los abogados de Fabiola Yáñez en medio de su disputa judicial con Alberto Fernández

Mariana Gallego y Mauricio D’Alessandro dejaron la defensa en causas clave que involucran alimentos y visitas del hijo de la ex primera dama con el expresidente.

En las últimas horas, Mariana Gallego y Mauricio D’Alessandro presentaron su renuncia como abogados de Fabiola Yáñez en causas que se tramitan en la Ciudad de Buenos Aires , sumando un nuevo capítulo a la pelea judicial entre la ex primera dama y Alberto Fernández .

La salida de los abogados impactó en el expediente civil 102, donde se discuten los alimentos y el régimen de visitas de Francisco , el hijo que Yáñez tuvo con el expresidente. A su vez, también dejaron la defensa en la causa penal contravencional iniciada por Fernández , vinculada al supuesto impedimento de contacto con el menor.

Al parecer, el problema comenzó hace tiempo , cuando Yáñez no informaba a sus defensores sobre sus movimientos y mantenía una comunicación complicada. Se especula que esta situación podría agravarse, y que los abogados también podrían dejar la representación en la causa por violencia de género.

fabiola yañez entrevista españa

La vinculación de Alberto Fernández con su hijo Francisco: "Jamás existió impedimento de contacto"

Por otra parte, la ex primera dama explicó que su regreso a Argentina busca facilitar la re-vinculación entre su hijo Francisco y Alberto Fernández. En declaraciones a América TV este lunes, señaló que durante un año y ocho meses el expresidente no viajó a Madrid para visitar al niño, aunque aseguró que "jamás existió un impedimento de contacto".

También habló de las dificultades que implica mantener el vínculo a la distancia con un niño. “Con un nene tan chico es engorroso, porque si bien lo podés poner frente a un teléfono un ratito, a veces no quiere o se dispersa”, dijo. Según contó el expresidente hacía videollamadas con su hijo.

Además, aprovechó para desmentir las versiones que aseguraban que había sido “echada” de España. “No es verdad que yo tendría que haber vuelto por nada, a mí nadie me impuso, eso no es verdad. No hay ninguna cuestión judicial”, afirmó.

Alberto Fabiola y Francisco

Fabiola Yáñez pedirá 12 años de cárcel para Fernández por la denuncia de violencia

El fiscal federal Ramiro González finalizó la instrucción de la causa por presunta violencia de género que denunció la ex primera dama Fabiola Yáñez, contra el expresidente Alberto Fernández. Ahora comenzó la ronda de consultas para enviar el caso a sorteo de Tribunal Oral y, tanto la querella como la defensa, tienen seis días hábiles para presentar por escrito su opinión al respecto, aunque podrían pedir prórroga, informaron fuentes judiciales.

Hasta el momento, ninguna de las partes concretó ese paso necesario para que luego el juez del caso Julián Ercolini resuelva si hace lugar al planteo fiscal y envía la causa a juicio. En este sentido, se indicó que Yáñez pedirá 12 años de cárcel para el expresidente.

El pedido por parte de los abogados de la ex primera dama se basará en plantearle a los fiscales que están de acuerdo, con elevar a juicio el caso y que, tomando en cuenta la sumatoria de todos los hechos que ellos tienen comprobados, más las amenazas coactivas, le correspondería 12 años de condena.

"Se han materializado todas aquellas partes pertinentes de modo que se debe dar por concluida la instrucción del sumario", se indica en el dictamen del fiscal.