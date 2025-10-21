Por las elecciones legislativas, cambian días y horarios para los partidos del Regional Amateur

La segunda fecha se disputará de manera diferente para los equipos zonales en la cuarta categoría del fútbol argentino.

Luego de un comienzo a puro gol, el calendario del torneo está marcado por las elecciones legislativas del próximo domingo. El Consejo Federal determinó que la segunda fecha del Regional Amateu r se juegue igual, pero en días diferentes y por eso los equipos zonales adelantarán sus partidos.

Este esquema se repetirá por todo el país, donde los 332 participantes vieron modificadas sus agendas por los comicios.

El viernes, por la zona 7 de la Región Patagónica, Patagonia recibirá a San Patricio desde las 16 y con arbitraje de Ulises Jerónimo. Por ese mismo grupo, pero desde las 21, Unión Alem Progresista será local de Alianza de Cutral Co en La Mejor del Valle de Allen con Emilio Cubría como juez. Los líderes con 3 puntos son el Santo y el Gallo.

También el viernes, pero por la zona 6, Independiente de Neuquén recibirá a Petrolero en La Chacra. Será el debut del Rojo en la actual edición del torneo, el partido comenzará a las 16 y será arbitrado por Leandro Gatica. En esa zona tendrá libre Maronese, el único de los que tiene puntos (3) del grupo.

Ya el sábado será el turno de los equipos del grupo 9, donde La Amistad visitará a Argentinos del Norte a partir de las 15:30 y con arbitraje de Lautaro Osses.

la amistad pillmatún magazzine Foto: Magazzine Mundial

Por su parte, Academia Pillmatún y Deportivo Roca se verán las caras en el predio de la Isla Jordán desde las 17 y con Gastón Sandoval como juez.

La Amistad y el Naranja roquense mandan con 3 unidades.

En la zona 10 está Atlético Regina, que tras ganar como visitante en el debut se presentará en casa frente a Sociedad Española de Luis Beltrán. Será el sábado a las 17:30 y con arbitraje de Ezequiel Choque.