Goleadas y golpes visitantes en el comienzo del Regional Amateur: el debut de los zonales

Este domingo los equipos zonales pusieron primera en el torneo con más participantes del país. Hubo goles en todas las canchas y duelo cipoleño.

La Amistad derrotó a Pillma en el duelo cipoleño por el Regional Amateur. Fotos: Antonio Spagnuolo

Después de un mercado de pases muy movido, los equipos zonales comenzaron su camino en el Regional Amateur 2025 . Seis representantes de Lifune y cuatro de la Liga Confluencia integran el enorme grupo de 333 participantes del certamen de la cuarta categoría del fútbol argentino.

Con sus refuerzos de jerarquía en cancha, La Amistad cumplió con la lógica y fue uno de los que goleó. Con autoridad, se impuso casi desde el vestuario ante Academia Pillmatún en el duelo cipoleño por 3 a 0. Nicolás Parodi abrió la cuenta a los 2 minutos, Nehuén García aumentó antes del final del primer tiempo y Kevin Guajardo liquidó el pleito a falta de 15' para el cierre del partido.

Por ese mismo grupo 9 de la región Patagónica, Deportivo Roca fue muy superior a Argentinos del Norte en el Luis Maiolino y se quedó con el clásico de la ciudad rionegrina. Enzo Vallejos abrió la cuenta en el inicio del complemento y al toque Luciano Pereyra decretó el segundo con una joya, que incluyó caño y definición.

Cómo le fue a los neuquinos

En la zona 7, los candidatos también hicieron lo suyo. Alianza de Cutral Co superó 2-0 a Patagonia por los tantos en el segundo tiempo de Federico Acevedo, de penal, y Sergio Ranquehue.

San Patricio fue contundente en El Chañar ante Unión Alem Progresista de Allen. Bernardo Deliso marcó por duplicado en la etapa inicial, mientras que en el complemento Benjamín García anotó el tercero y Pablo Figueroa cerró la cuenta para el 4 a 0.

En la última del primer tiempo, el arquero local Mateo González le atajó un penal a Paranao.

Además, en la zona 6, donde quedó libre Independiente de Neuquén, la victoria fue para Maronese, que en Plaza Huincul se impuso 2 a 1 a Petrolero en un partido muy chivo. Milton jaque abrió la cuenta para el Dino en el comienzo, pero Joaquín Hernández lo igualó en el inicio del segundo tiempo. A falta de 15' para el final, Marcos Martín le dio la victoria a los de Luis Murúa, que terminaron con uno menos por la expulsión de Gerónimo Gelvez.

Por la zona 10, Atlético Regina comenzó con una victoria ante Huahuel Niyeo por 2 a 0 por los tantos de Santiago Ávila y Franco López en el complemento.

Según está estipulado en el fixture, la segunda fecha se jugará entre jueves o viernes, ya que el domingo se realizarán las elecciones legislativas de medio término.