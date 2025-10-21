Nazareno hizo el milagro: ataja en quinta, lo pusieron de 9 en tercera y metió un golazo

La historia del fin de semana. Mirá el tanto del "pibe de Oro" en una noche soñada. “Ahora no sé de qué me van a poner”, tiró a LMC desde el colegio.

Nazareno Lillo, el héroe de Oro el último fin de semana. De arquero a goleador.

De evitar goles a convertir uno. De arquero de la quinta a marcar un golazo en la tercera . Digno de uno de esos deliciosos cuentos futboleros del Negro Fontanarrosa o Eduardo Sacheri. Nazareno Lillo protagonizó “la historia del fin de semana” en materia deportiva al erigirse en el impensado héroe de Fernández Oro en su visita a Petroleros Pampeanos en la Liga Confluencia .

“El fin de semana que viene no sé de qué me van a poner”, bromea el pibe de 17 años desde el CET 27 , donde cursa el secundario. Para que el contacto con LMCipolletti fuera posible, el que se puso la 10 fue el profe de electrotecnia (“de apellido Medina ”) quien le concedió unos minutos para salir de clase y dialogar con este medio.

“Aún me dura la felicidad, siempre quise jugar en tercera, lo hacía como arquero y esta vez me tocó como jugador por razones de fuerzas mayor. Desde chiquito, cuando decidí dedicarme a esto, era un sueño hacer un gol . Pasa que como arquero se complicaba jaja”, comparte sus sensaciones el pibe de Oro…

El gol del arquero que jugó de 9 en Oro

A pesar de la grata sorpresa que causó su inédito caso, Naza “la vio venir” en la semana previa ante las bajas en el equipo que se había quedado prácticamente sin jugadores en ataque. No lo agarró desprevenido, entonces, este brusco cambió de posición, nada menos que en una categoría más grande que la que integra habitualmente.

“Por cómo venían las cosas me lo esperaba, hubo muchas lesiones, muchas bajas y aparte yo de chico dudé entre atajar o jugar de delantero, porque me gusta correr, meterla. Si tengo que jugar, voy a estar siempre a disposición en donde me necesiten”, avisa por las dudas su amplia predisposición.

Por lo pronto, se imagina regresando a custodiar los tres palos en lo inmediato aunque la incertidumbre crece de cara al futuro, ya que puso en aprietos al DT.

Cree que volverá a atajar pero...

“Esta bueno jugar, pero creo que me quedaré en el arco. El técnico dice que el año que viene me va a poner como jugador…”, adelantó dejando la puerta abierta y lejos de negarse a cambiar de rol en su carrera.

image - 2025-10-21T105941.487 Como arquero, su puesto natural, se ha destacado más de una vez.

Apenas la pelota tocó la red, se acordó de dos personas incondicionales que lo apoyaron siempre: su papá, que lo había llevado a 25 de Mayo y su mamá, en la previa al Día de la Madre.

“Mi papá, Mariano, me llevó a La Pampa estaba allí, le hice un gesto como dedicándoselo, lo mismo a mi mamá, Cecilia, que me seguía por youtube. Ellos dos que siempre están”, resaltó con gratitud. Nacido en Oro, en su familia hay ex jugadores, incluso “un tío que jugó en Cipolletti”.

Lo eligieron figura del partido sin saber que era arquero

Al repasar la conquista, indicó: “mi compañero Wanchope remató de media distancia, el arquero quiso controlar con el pie, se le fue un poco larga, lo paso por el costado, medio que picándola y defino tranquilo sin marca”.

Este hincha de Boca que por lo pronto no tiene novia asegura que cuando observa los partidos del fútbol grande “no me enfoco en un jugador en particular, no tengo referentes en ninguno de los puestos, miro en general”.

Lo increíble es que los colegas pampeanos que transmitieron el encuentro en vivo, lo eligieron como figura sin saber que era guardameta, detalle que descubrieron durante la nota post partido.

“No sé qué vieron -risas-, me tocó jugar, correr y dejar la vida. Fue solo eso”, relativizó con bajo perfil el arquero goleador.

Nazareno hizo un milagro futbolístico.