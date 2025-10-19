Escándalo en el ascenso: un árbitro denunció amenazas y suspendió el partido de Deportivo Madryn

Se habían jugado 45' en Jujuy , donde Gimnasia le ganaba a Deportivo Madryn por 1 a 0 con un arbitraje muy polémico de Lucas Comesaña . El partido era válido por la ida de cuartos de final del reducido de la Primera Nacional por el segundo ascenso.

Los equipos ya estaban en la cancha prestos para comenzar el complemento, cuando fueron avisados de la decisión del juez principal, quien suspendió el encuentro diciendo que lo habían amenazado a él y al cuerpo arbitral.

La información primero fue confirmada por el presidente de Madryn, Ricardo Sastre , a la transmisión de TyC Sports en la zona adyacente al vestuario del árbitro.

Qué dijo el árbitro Comesaña

"Sufrimos dentro del vestuario mismo amenazas de dirigentes del equipo local. Eso es todo lo que les puedo decir en este momento. Tendremos que hacer la denuncia posterior, no fue solo a mi, sino al equipo arbitral. Prefiero declarar en donde debo", declaró el árbitro, unos minutos después, en diálogo con TyC Sports.

El árbitro afirmó que tiene identificados a los dirigentes que lo amenazaron y que además del informe realizará la denuncia en la justicia ordinaria.

Se estima que si el informe dice lo que el árbitro contó públicamente, el partido no se reanudará en ningún momento, sino que se dará por terminado. El Tribuna de Disciplina tiene las herramientas para darle por perdido el partido al Lobo jujeño.

"Le pedimos disculpas a todo el fútbol argentino, a los socios de Gimnasia y a las madres que han venido hoy a la cancha. Nosotros consideramos que hay muchas canchas en las que se insulta, pero esta es una de las más seguras", dijo Walter Morales, presidente de Gimnasia de Jujuy. "Yo le garanticé personalmente al árbitro su seguridad y que si era necesario lo acompañaba yo al aeropuerto. Yo no sabía lo que había pasado", agregó Morales.

Un partido raro

En el local, que ganaba 1 a 0 por el gol de Alejandro Quintana, había mucha calentura, ya que el juez no había cobrado un supuesto penal por mano y había expulsado a Matías Noble por doble amarilla justo antes de irse a los vestuarios.

El juez se retiró tras el primer tiempo en medio de un mar de insultos y reproches por parte de la parcialidad local que se sintió claramente perjudicada por su tarea y juzgó que su desempeño estaba bañado de mala fe para con el lobo jujeño.

Cómo se llegó a esto

Las suspicacias habían comenzado incluso desde antes del partido cuando Comesaña fue designado.

Deportivo Madryn está marcado por los futboleros de todo el país como uno de los varios "equipos del poder" en el fútbol argentino desde hace años y se ha beneficiado de arbitrajes sospechosos desde hace más de una década, cuando convivía en el Federal B y Federal A con los equipos regionales como Independiente de Neuquén y Cipolletti.

En su cuarta temporada en la categoría, el aurinegro chubutense viene de perder por penales la final de la Primera Nacional con Gimnasia de Mendoza la semana pasada.