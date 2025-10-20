Murió un ciclista tras ser atropellado por un auto en una calle rural

El accidente ocurrió en la intersección de calles 8 y 11, un sector muy transitado por ciclistas que circulan a diario por allí. La víctima falleció en el acto.

El fatal siniestro vial ocurrió esta tarde entre Allen y Guerrico. Foto gentileza: El diario de Allen.

Un trágico siniestro vial ocurrido este lunes por la tarde en la zona rural de Guerrico se cobró la vida de un ciclista, tras ser embestido por un automóvil en la intersección de las calles 8 y 11 , cerca del ingreso al establecimiento Bubalcó.

Según informaron fuentes policiales, efectivos de la Unidad 54 de Guerrico acudieron al lugar luego de recibir un llamado de emergencia que alertaba sobre el accidente. Al arribar, constataron que el hecho involucró a un Chevrolet Onix , conducido por un hombre de 30 años, domiciliado en Plaza Huincul (Neuquén) .

De acuerdo a las primeras pericias, el vehículo circulaba de sur a norte , mientras que el ciclista se desplazaba de oeste a este , cuando, por causas que se investigan, se produjo el impacto que le provocó la muerte en el acto.

Personal médico del hospital de Allen acudió con una ambulancia, pero solo pudo constatar el deceso. Hasta el momento, la identidad del ciclista no fue informada oficialmente.

Investigación en curso

La fiscal de turno, Dra. Giordina, dispuso la realización del test de alcoholemia al conductor del vehículo y la intervención de Criminalística para llevar adelante las pericias en el lugar. También se ordenó la presencia de la morguera judicial para el levantamiento del cuerpo.

El tránsito en la zona permaneció restringido durante la tarde mientras se desarrollaban las tareas de investigación.