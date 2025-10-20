Una camioneta se incendió en plena Ruta 151: un hombre terminó con las manos quemadas

El vehículo fue consumido por las llamas en pocos minutos. Intervino personal policial y bomberos.

El incendio del rodado ocurrió esta tarde muy cerca de Cipolletti sobre ruta 151.

Una camioneta Volkswagen Amarok se incendió este lunes por la tarde sobre la Ruta Nacional 151 , a la altura del kilómetro 4,5, en dirección sur-norte, muy cerca de Cipolletti . El hecho ocurrió cerca de las 14:15 y demandó la intervención de una dotación de bomberos de la ciudad.

En el rodado viajaba una pareja de adultos mayores domiciliada en Cinco Saltos, que logró salir del vehículo antes de que las llamas lo consumieran por completo. Según informaron, el fuego se originó por un desperfecto eléctrico. El hombre sufrió quemaduras leves en las manos cuando intentó retirar algunos objetos del interior al notar que salía humo desde la guantera.

El incendio fue controlado cerca de las 15, aunque la pick-up quedó completamente destruida . Tras finalizar las tareas de extinción, los bomberos retornaron a la base sin novedades. También colaboró personal del Cuerpo de Seguridad Vial de Cipolletti.

camioneta incendiada ruta 151

Tarde amenazada por el fuego en el Alto Valle

La tarde de este lunes estuvo marcada por tres incendios en simultáneo en distintas localidades del Alto Valle de Río Negro. Los siniestros se registraron en Cipolletti, Allen y Cinco Saltos, y demandaron la intervención de múltiples dotaciones de bomberos y personal de empresas de servicios públicos.

Fuego en una chacra de Cipolletti

En Cipolletti, el incendio se inició cerca de las 13:50 en el sector rural María Elvira, sobre la calle N° 12, en la chacra N° 14. Bomberos del cuartel local trabajaron con una dotación y lograron extinguir el fuego, que afectó pastizales en un área de aproximadamente 30 por 5 metros.

Las tareas concluyeron pasadas las 14:50 sin personas lesionadas ni daños mayores.

Una bombera hospitalizada y sin agua en Cinco Saltos

El foco más complejo se registró en Cinco Saltos, donde las llamas alcanzaron unas diez hectáreas en la zona de la ex Transmarítima y la chacra Fernández. Bomberos Voluntarios, junto a personal de Protección Civil y regadores municipales, trabajaron intensamente para contener el incendio, que provocó una densa columna de humo visible desde distintos sectores de la ciudad y también del lado neuquino.

Una bombera voluntaria debió ser hospitalizada por inhalación de humo, aunque se encuentra fuera de peligro.

incendio cinco saltos allen y cipolletti

El fuego afectó además la línea eléctrica que abastece a la estación de bombeo de ARSA, por lo que el servicio de agua permanece interrumpido. Desde EdERSA informaron que, una vez asegurada la zona, se procederá a la tala de árboles dañados y a la reparación de las instalaciones para restablecer la energía.

En Allen también hubo daños en una chacra

En Allen, otro incendio afectó la chacra 125 y dejó sin energía eléctrica a la propiedad y sus alrededores. Bomberos locales trabajaron para controlar el fuego, mientras personal de la empresa distribuidora estimó que el suministro será normalizado en el transcurso de las próximas horas.