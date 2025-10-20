Tres incendios en simultáneo: cortes de agua, luz y una bombera hospitalizada

Bomberos de Cipolletti, Allen y Cinco Saltos combatieron este lunes focos ígneos en zonas rurales y chacras.

La columna de humo del incendio de Cinco Saltos se pudo observar desde varios kilómetros.

La tarde de este lunes estuvo marcada por tres incendios en simultáneo en distintas localidades del Alto Valle de Río Negro. Los siniestros se registraron en Cipolletti, Allen y Cinco Saltos , y demandaron la intervención de múltiples dotaciones de bomberos y personal de empresas de servicios públicos.

En Cipolletti, el incendio se inició cerca de las 13:50 en el sector rural María Elvira, sobre la calle N° 12, en la chacra N° 14. Bomberos del cuartel local trabajaron con una dotación y lograron extinguir el fuego, que afectó pastizales en un área de aproximadamente 30 por 5 metros.

Una bombera hospitalizada y sin agua en Cinco Saltos

El foco más complejo se registró en Cinco Saltos, donde las llamas alcanzaron unas diez hectáreas en la zona de la ex Transmarítima y la chacra Fernández. Bomberos Voluntarios, junto a personal de Protección Civil y regadores municipales, trabajaron intensamente para contener el incendio, que provocó una densa columna de humo visible desde distintos sectores de la ciudad y también del lado neuquino.

Una bombera voluntaria debió ser hospitalizada por inhalación de humo, aunque se encuentra fuera de peligro.

incendio cinco saltos El humo del fuego en Cinco Saltos se pudo divisar desde territorio neuquino.

El fuego afectó además la línea eléctrica que abastece a la estación de bombeo de ARSA, por lo que el servicio de agua permanece interrumpido. Desde EdERSA informaron que, una vez asegurada la zona, se procederá a la tala de árboles dañados y a la reparación de las instalaciones para restablecer la energía.

En Allen también hubo daños en una chacra

En Allen, otro incendio afectó la chacra 125 y dejó sin energía eléctrica a la propiedad y sus alrededores. Bomberos locales trabajaron para controlar el fuego, mientras personal de la empresa distribuidora estimó que el suministro será normalizado en el transcurso de las próximas horas.

Una problemática recurrente

Autoridades locales recordaron que este tipo de siniestros suele repetirse en esta época del año, cuando algunos productores utilizan fuego para limpiar acequias o eliminar residuos vegetales. En varias ocasiones, las llamas se descontrolan y terminan afectando infraestructura eléctrica o de riego, con consecuencias inmediatas para los vecinos y los servicios esenciales.

Muchos de los municipios, han regulado con ordenanza la quema de pastizales, incluyendo multas elevadas para combatir este tipo de hechos irresponsables.

Por otro lado, el viento, es un factor determinante, por lo que se recomienda con mayor énfasis, no hacer fuego en pastizales los días de más vientos.