Tres incendios en simultáneo: cortes de agua, luz y una bombera hospitalizada
Bomberos de Cipolletti, Allen y Cinco Saltos combatieron este lunes focos ígneos en zonas rurales y chacras.
La tarde de este lunes estuvo marcada por tres incendios en simultáneo en distintas localidades del Alto Valle de Río Negro. Los siniestros se registraron en Cipolletti, Allen y Cinco Saltos, y demandaron la intervención de múltiples dotaciones de bomberos y personal de empresas de servicios públicos.
Fuego en una chacra de Cipolletti
En Cipolletti, el incendio se inició cerca de las 13:50 en el sector rural María Elvira, sobre la calle N° 12, en la chacra N° 14. Bomberos del cuartel local trabajaron con una dotación y lograron extinguir el fuego, que afectó pastizales en un área de aproximadamente 30 por 5 metros.
Las tareas concluyeron pasadas las 14:50 sin personas lesionadas ni daños mayores.
Una bombera hospitalizada y sin agua en Cinco Saltos
El foco más complejo se registró en Cinco Saltos, donde las llamas alcanzaron unas diez hectáreas en la zona de la ex Transmarítima y la chacra Fernández. Bomberos Voluntarios, junto a personal de Protección Civil y regadores municipales, trabajaron intensamente para contener el incendio, que provocó una densa columna de humo visible desde distintos sectores de la ciudad y también del lado neuquino.
Una bombera voluntaria debió ser hospitalizada por inhalación de humo, aunque se encuentra fuera de peligro.
El fuego afectó además la línea eléctrica que abastece a la estación de bombeo de ARSA, por lo que el servicio de agua permanece interrumpido. Desde EdERSA informaron que, una vez asegurada la zona, se procederá a la tala de árboles dañados y a la reparación de las instalaciones para restablecer la energía.
En Allen también hubo daños en una chacra
En Allen, otro incendio afectó la chacra 125 y dejó sin energía eléctrica a la propiedad y sus alrededores. Bomberos locales trabajaron para controlar el fuego, mientras personal de la empresa distribuidora estimó que el suministro será normalizado en el transcurso de las próximas horas.
Una problemática recurrente
Autoridades locales recordaron que este tipo de siniestros suele repetirse en esta época del año, cuando algunos productores utilizan fuego para limpiar acequias o eliminar residuos vegetales. En varias ocasiones, las llamas se descontrolan y terminan afectando infraestructura eléctrica o de riego, con consecuencias inmediatas para los vecinos y los servicios esenciales.
Muchos de los municipios, han regulado con ordenanza la quema de pastizales, incluyendo multas elevadas para combatir este tipo de hechos irresponsables.
Por otro lado, el viento, es un factor determinante, por lo que se recomienda con mayor énfasis, no hacer fuego en pastizales los días de más vientos.
