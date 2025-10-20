Violento triple choque en la Ruta 151: uno de los conductores fue hospitalizado
Ocurrió a pocos kilómetros de Cipolletti entre un camión, un auto y una camioneta. El tránsito estaba interrumpido.
Un camión Scania, un Volkswagen Gol y una camioneta Toyota protagonizaron un fuerte choque en la Ruta Nacional 151, a pocos kilómetros de Cipolletti. El tránsito había sido interrumpido. Uno de los conductores debió se trasladado al hospital debido a las heridas sufridas, aunque la gravedad de su estado no fue precisado.
El incidente ocurrió alrededor de las 8 a la altura de Ferri. Fuentes del Cuerpo de Seguridad Vial informaron que, de acuerdo a lo que pudieron reconstruir, el Gol se dirigía en dirección a Cinco Saltos y habría invadido el carril contrario, e impactó contra el camión que circulaba en sentido contrario. Luego se produjo el choque con la camioneta.
El hombre que manejaba el auto menor había quedado atrapado en el habitáculo, e integrantes del Cuartel de Bomberos Voluntarios debieron rescatarlo. Personal de salud con ambulancias del SIARME -Sistema Integral de Atención Rionegrina de Medicina de Emergencias.
Habían convocado al Gabinete de Criminalística, cuyos integrantes procedían a realizar los trabajos periciales en busca de rastros e indicios que determinen si hubo responsabilidades entre los conductores. El tránsito permanecía interrumpido.
NOTICIA EN DESARROLLO
