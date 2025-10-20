Policiales LMCipolletti Choque Violento triple choque en la Ruta 151: uno de los conductores fue hospitalizado

Ocurrió a pocos kilómetros de Cipolletti entre un camión, un auto y una camioneta. El tránsito estaba interrumpido.







El choque que involucró un camión y dos autos se produjo en la Ruta 151, a la altura de Ferri. Uno de los conductores fue hospitalizado. Gentileza Miguel Parra

Un camión Scania, un Volkswagen Gol y una camioneta Toyota protagonizaron un fuerte choque en la Ruta Nacional 151, a pocos kilómetros de Cipolletti. El tránsito había sido interrumpido. Uno de los conductores debió se trasladado al hospital debido a las heridas sufridas, aunque la gravedad de su estado no fue precisado.

El incidente ocurrió alrededor de las 8 a la altura de Ferri. Fuentes del Cuerpo de Seguridad Vial informaron que, de acuerdo a lo que pudieron reconstruir, el Gol se dirigía en dirección a Cinco Saltos y habría invadido el carril contrario, e impactó contra el camión que circulaba en sentido contrario. Luego se produjo el choque con la camioneta.

Choque Gol Camión 151B El hombre que manejaba el auto menor había quedado atrapado en el habitáculo, e integrantes del Cuartel de Bomberos Voluntarios debieron rescatarlo. Personal de salud con ambulancias del SIARME -Sistema Integral de Atención Rionegrina de Medicina de Emergencias.