El motivo por el cuál en Boca están preocupados con Paredes de cara al Superclásico

Un detalle que no se vio en la transmisión del partido frente a Belgrano puso en jaque al Xeneize.

Boca Juniors , que había mejorado su imagen en los últimos partidos, pese a algunos problemas, perdió por 2-1 con Belgrano por la 13ª fecha del Grupo A del Torneo Clausura 2025, en La Bombonera. Un problema extra, en la lucha en la tabla anual por ingresar en la CONMEBOL Libertadores del año próximo, es que Leandro Paredes recibió una sorpresiva tarjeta amarilla.

Ese dato no es menor ya que el mediocampista de la Selección Argentina quedó complicado con vistas al Superclásico del mes próximo, cuando el Xeneize recibirá a River el domingo 9 de noviembre, ya que llegó a la cuarta amonestación y de recibir una más será sancionado por un juego.

Boca vivió una jornada especial, a causa de que fue el primer partido en La Bombonera luego de la muerte de su entrenador, Miguel Ángel Russo. Después de muchos homenajes en la previa, el equipo dirigido por Claudio Úbeda vivió una complicación extra. La ilusión era ganarle a Belgrano y seguir adentro de los puestos de clasificación directa, pero cayó y quedó afuera, para colmo con el antecedente de dos años seguidos sin poder disputar la mítica Libertadores.

Paredes, clave en el mediocampo del Xeneize, por jerarquía, presencia, pases precisos y entrelíneas y contagio hacia los compañeros, fue amonestado por el árbitro Pablo Dóvalo tras terminar el encuentro. Cuatro jugadores de Boca vieron la amarilla durante el partido, pero el Nº5, campeón del Mundo y bicampeón de América con la Selección Argentina, recibió la sanción tras el primer tiempo reglamentario por una infracción sobre Lucas Passerini.

El volante de Boca llegó a la cuarta amarilla y está al límite pensando en el Superclásico. Ahora el Xeneize visitará el lunes 27, a las 16:00, a Barracas Central, en el cruce postergado por el fallecimiento de Russo. Si ese día recibe otra amonestación, no podrá medirse con Estudiantes en La Plata el domingo 2 de noviembre y ya quedará "limpio" para el Superclásico contra River en La Bombonera (domingo 9) y luego para recibir a Tigre en la última fecha del Clausura (domingo 16).

Las amarillas que recibió Leandro Paredes en este campeonato

En su caso, Leandro Paredes fue amonestado contra Huracán, Aldosivi, Central Córdoba, Belgrano y por eso quedó "en capilla". Más de uno se preocupa porque, de no recibir otra amarilla ante Barracas, la quinta podría ser contra Estudiantes y así se perdería el duelo ante el rival de toda la vida.

¡UNA AMARILLA QUE COMPLICA A PAREDES! En el cierre del primer tiempo vs. Belgrano, por esta jugada contra Passerini, el capitán de Boca fue amonestado por Dóvalo y llegó a la cuarta tarjeta, quedando al límite de la suspensión



Se viene Barracas, Estudiantes y RIVER pic.twitter.com/YYKYRlbUET — SportsCenter (@SC_ESPN) October 20, 2025

En este Boca, que venía de capa caída, Paredes fue importante para la recuperación. El mediocampista iba a perderse el encuentro ante Barracas por la doble fecha FIFA de Argentina en Miami, pero la suspensión de ese cruce le permitirá poder disputarlo. Por eso, hay que ver qué pasa en ese duelo y cómo sigue su situación con la mira del equipo y sus hinchas puesta en River y en la próxima Libertadores.

Con esta inesperada caída en casa, Boca bajó al cuarto puesto de la tabla anual y está nuevamente en problemas. Por lo tanto, esta recta final del Clausura debe jugarla muy bien y necesita más que nunca a Paredes, su pilar.