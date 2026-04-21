Crimen de Costa Sur: extienden la prisión preventiva al acusado de asesinar a Bruno Antical

Carlso Peke Peña seguirá detenido en un Establecimiento Penal. El joven se había fugado de la Comisaría 4ta y fue atrapado días atrás en Fernández Oro.

Carlos David “Peke” Peña, el joven de 23 años de edad acusado de matar de un piedrazo en la cabeza a Bruno Antical, de 17, en un hecho cometido el 6 de septiembre del año pasado en el barrio Costa Sur , continuará preso. Será alojado en un penal por seguridad y el riesgo de fuga, dado que tiene antecedentes en este aspecto.

La medida la requirió la Fiscalía y se resolvió en una audiencia realizada durante la mañana de este martes en los tribunales de Cipolletti, en la que se dispuso extender la prisión preventiva del imputado en septiembre del año pasado.

Sin embargo, en noviembre siguiente logró escaparse de la Comisaría 4ta y estuvo prófugo hasta el sábado 18 de este mes, cuando fue recapturado en una chacra de Fernández Oro .

ECP BRUNO ANTICAL (59) Estefania Petrella

La solicitud del fiscal, que contó con el aval del defensor oficial y con resolución favorable por parte de la jueza, fue de extender la prisión preventiva hasta el primero de julio, fecha de finalización de la etapa penal preparatoria.

La magistrada sumó a la disposición un oficio al Servicio Penitenciario Provincial para que el imputado sea alojado de forma inmediata en un penal vinculado a cuestiones de seguridad y para minimizar el riesgo de fuga.

Un conflicto detrás del crimen

Antical fue asesinado el 6 de septiembre de 2025 de un golpe en la cabeza. Según la acusación de Fiscalía, ocurrió minutos después de las 5 de la madrugada, cuando Peña y otra persona no identificada hasta el momento esperaron a la víctima y lo atacaron.

En la audiencia de formulación de cargos el Discal explicó que Peña y el adolescente mantenían una relación problemática. Según esa hipótesis, ambos se habían involucrado en el robo de una moto que posteriormente fue hallada en la casa de Peña, quien le recriminaba a Antical que la hubieran encontrado allí.

Un vecino encontró el cuerpo

Tras la agresión, Peña y el otro sujeto escaparon. Un vecino que pasó por el lugar encontró el cuerpo de la víctima y dio aviso a la policía. Ese testimonio fue aportado como parte de la prueba de la imputación, como también de otras personas que hablaron los conflictos previos. Además, recabaron imágenes de cámaras de seguridad, que mostraron los movimientos del acusado y su cómplice.

La querella, constituida por la madre del adolescente adhirió a la acusación a través de su abogado. Por su lado, el defensor cuestionó la interpretación de ciertos indicios y explicó que si bien no está permitido oponerse a la formulación de cargos, debido a la formalidad del proceso judicial y los requisitos legales, la autoría del homicidio atribuida a su defendido será materia de debate mientras dure la causa.

La fuga de la Comisaría

Pocos días después del crimen Peña se entregó voluntariamente. Fue imputado y alojado en los calabozos de la Comisaría 4ta para que cumpliese la prisión preventiva.

Pero el 17 de noviembre Peña junto a Martín Emanuel Kovalow, escaparon. Kovalow fue atrapado a los pocos días. De su cómplice no se supo más nada.

La familia del adolescente realizó una marcha para pedir la detención del acusado. Señalaron que les generaba dudas la forma en que logró ganar la calle. Cuando se manifestaron fuera de la Comisaría un jefe policial les informó que por la evasión se había iniciado una investigación interna para determinar responsabilidades, además de la encaminada por la Justicia.