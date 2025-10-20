Incendiaron la casa de un varón trans, mataron a su mascota y piden ayuda

Ocurrió el viernes por la noche en una precaria vivienda en el sector de la meseta de Colonia Rural Nueva Esperanza de Neuquén. El joven de 22 años quedó sin nada.

Un joven trans de 22 años denunció el incendio intencional de su vivienda por parte de dos hombres el viernes pasado a la medianoche. Logró salir de su casa ileso pero no pudo salvar a su gato. Amigos y docentes del CPEM 69 donde concurría piden ayuda ya que perdió todo.

Todo ocurrió el viernes pasado en una casilla del sector de meseta Colonia Rural Nueva Esperanza . Allí vivía el joven identificado como Nacho, quien luego radicó la denuncia policial en la Comisaría N° 20.

Según consta en la denuncia a la que accedió LM Neuquén el joven había recibido una visita previa al incendio de parte de las personas que años atrás le vendieron ese terreno quienes lo insultaron y amenazaron. "Los agresores me decían que yo era un rastrero, me agredieron por ser hombre transgénero", denunció el joven, quien contó luego que le pusieron un arma en el pecho y le dijeron que a la noche lo iban a prender fuego vivo.

"A las 00 horas habían dos personas fuera de mi casa que me decían salí maricón. Luego escucho que algo golpea mi casa y escucho una explosión. Llamé a mi tía para decirle que me habían prendido fuego mi casa y comienzo a sentir detonaciones, fueron entre cuatro y cinco disparos. Siento que las balas me pasan cerca de la cabeza. Intenté salir con mi gato pero no alcancé a salvarlo", denunció el joven.

Por su parte, el comisario José Rivas, jefe de la división Bomberos del cuartel 6 informó que una dotación se acercó al incendio y logró extinguirlo. "Fue a la medianoche cuando salió la dotación del Hipódromo luego de recibir un llamado telefónico del comando. Una vez en el lugar se constató la veracidad del incendio, se trataba de una casilla de construcción precaria de madera de seis metros por tres", describió sobre su accionar en la manzana 32 lote B.

"En el lugar se registraron daños totales. La investigación de las casuales la hace la división de siniestros, pero todo hace suponer que fue intencional. No hubo pérdidas de vida, sí daños materiales totales", confirmó el comisario.

Ayuda

Amigos de Nacho y docentes del CPEM 69, donde él concurrió hasta principio de este año, y donde va su madre están recolectando ropa, calzado, abrigo y elementos de construcción para intentar ayudarlo.

Dann, un amigo, contó que Nacho había comprado ese terreno hacía unos tres años y que ahora los mismos que se lo vendieron lo querían sacar del lugar.

"Estas personas lo amenazaron de muerte, lo insultaron violentamente, con insultos de odio. Ahora Nacho se encuentra en la casa de un familiar pero no se sabe por cuanto tiempo podrá permanecer ahí, necesita recuperar la suya", compartió.

Este amigo contó además que las agresiones por parte de los ex dueños del terreno comenzaron cuando se enteraron que nacho era un varón trans. "Nuestra vida no es fácil, yo lo conozco desde los 16 años cuando acudíamos a un programa de acompañamiento adolescente de chicos que no viven en su casa. Ya ahí se las rebuscaba solo", compartió.

Nacho necesita ropa de verano talle 46, remera talle XL, zapatillas 41, alargues, frazadas y todo tipo de materiales de construcción para reconstruir su vivienda.

A pocos días del transfemicidio de Azul Semeñenko, la familia de Nacho y sus allegados temen por su vida y es por eso que solicitan el resguardo para el joven.

Desde el CPEM 69 también pidieron ayuda para proteger a este joven tras el incendio de su vivienda que lo dejó en la calle.

"Amiga, amigo o amigue, necesitamos unirnos para apoyar a Nacho, un amigo varón trans que fue brutalmente atacado anoche. Su casa fue incendiada, mataron a su gato y él está en shock ya que intentaron asesinarlo 2 veces, violencia cargada de transodio. Ya presentó la denuncia, pero necesita ayuda. Por favor ayudemos con apoyo emocional, ropa, comida o alojamiento, por favor contactalo 2995238378 . ¡Unámonos para mostrarle que no está solo!", compartió ATEN capital en sus redes sociales, el mensaje realizado pro el amigo de Nacho quien dejó su contacto por ayuda: Dann 2994013265.

Juan Calderón, docente del CPEM 69 e integrante del gremio, contó que Nacho fue alumno de la escuela en el turno vespertino hasta principio de este año y que su madre le contó que tuvo que escapar del incendio.

"Nosotros intervenimos porque no podemos dejar pasar estas situaciones de violencia y actuamos de manera activa en la denuncia y en la búsqueda de esclarecimiento del hecho. Están atacando a las disidencias y las mujeres y necesitamos frenarlo", concluyó.