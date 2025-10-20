Dos policías le salvaron la vida a un bebé que había dejado de respirar

El niño de poco más de un año se había ahogado mientras ingería alimentos. Los uniformados enviados lo encontraron inconsciente. Lo reanimaron arriba del patrullero.

Dos policías de la Comisaría 33 de Allen l e salvaron la vida a un bebé de apenas un año y dos meses de edad que había dejado de respirar . El terrible incidente ocurrió el domingo por la tarde, cuando una joven mujer desesperada se comunicó con la central del 911 RN Emergencias para alertar que su pequeño hijo había sufrido un episodio de asfixia mientras ingería alimentos.

De inmediato los operadores se comunicaron con el hospital Ernesto Accame para que organizaran el operativo de recepción, mientras que enviaron una p atrulla de la dependencia al domicilio ubicado en la calle Río Limay, donde se había desatado la crisis.

En el lugar los efectivos se encontraron con el niño inconsciente y sin reacción , mientras su familia estaba sumida en un shock emocional.

Las maniobras de reanimación fueron clave

La labor que cumplieron los uniformados que fueron a socorrer a la criatura fue por demás encomiable, porque en una rápida decisión y sin esperar la ambulancia lo cargaron en el móvil de la fuerza y partieron rumbo al hospital.

En el asiento trasero, uno de ellos comenzó a realizar maniobras de reanimación, mientras el vehículo avanzaba con la sirena encendida.

"El silencio del momento se rompió cuando el niño tosió y volvió a llorar. Fue el sonido más esperado. Esa mínima señal devolvió el alma al cuerpo de todos los presentes. Al llegar al hospital, los médicos confirmaron que el bebé estaba fuera de peligro y que había sufrido un atragantamiento mientras comía", destacó un comunicado de la institución policial.

Desde el Ministerio de Seguridad destacaron "la actitud de los uniformados que se hicieron cargo de la difícil situación y lograron salvarle la vida al pequeño". Aún no dieron a conocer las identidades de los héroes.

El valor del entrenamiento

Las intervenciones exitosas de policías que deben asistir emergencias de salud se han reiterado en los últimos años en distintos puntos de la provincia, lo que revela el nivel de entrenamiento que adquieren los integrantes de la fuerza, muchas veces cuestionados por parte de la población por temas de seguridad.

En julio ocurrió un caso conmover en El Bolsón, donde suboficiales del Destacamento Especial de esa ciudad también le salvaron la vida a un chiquito de dos años que del mismo modo había dejado de respirar mientras su mamá le daba la teta.

Como sus camaradas de Allen, los efectivos cargaron al niño a un patrullero y lo trasladaron junto a su madre a un centro médico. Pero en el viaje uno de los ellos le hizo maniobras de reanimación, y logró recuperarlo.

Policías héroes El Bolsón

Fue tan impactante el incidente que hasta el intendente local, Bruno Pogliano, primero felicitó públicamente a los uniformados. “Gracias héroes” posteó luego el jefe comunal en sus redes sociales.

Posteriormente los convocó a su despacho para entregarles un reconocimiento forma.

“Esa intervención salvó una vida. Hoy tuve el honor de recibir en el Municipio al sargento Ayudante Obreque, al cabo Primero Garay y a la cabo Rojel para agradecerles, en nombre de toda la comunidad, por su compromiso, su vocación y su valentía”. publicó el intendente, quien subrayó que "son un orgullo para El Bolsón y para toda la provincia”.