Profundo pesar por la muerte del ciclista: las redes se inundaron de mensajes

Darío Drujera tenía 20 años y fue embestido por un automóvil mientras entrenaba en la zona rural. Era un apasionado del ciclismo y soñaba con competir en la Vuelta al Valle.

El ambiente del ciclismo continúa consternada por la muerte de Darío Drujera , el joven ciclista de 20 años que perdió la vida este lunes al mediodía en un accidente de tránsito ocurrido en la zona rural de Guerrico , sobre las calles 8 y 11 , a pocos kilómetros del ingreso a Bubalcó .

El siniestro se produjo cuando un automóvil Chevrolet Onix , conducido por un hombre oriundo de Plaza Huincul , embistió al ciclista que se desplazaba en sentido oeste-este. Pese a los intentos de asistencia, Drujera falleció en el lugar .

Darío vivía en el barrio Acceso Aeroclub y era conocido por su dedicación y entusiasmo en el deporte. Había comenzado a entrenar en ruta tras destacarse en el mountain bike , con el sueño de participar algún día en la tradicional Vuelta al Valle , la competencia más importante del ciclismo regional.

Su muerte provocó profundo pesar entre deportistas, amigos y vecinos de Allen, que lo recordaron como un joven comprometido, trabajador y con una gran pasión por el ciclismo.

Mensajes en redes sociales

Una cantidad innumerable de mensajes inundaron las redes sociales, cargados de dolor, pesar y también recordando a Darío, el joven de 20 años que tenía todo un futuro por delante y que tenía el objetivo de llegar a la Vuelta al Valle. La comunidad de Allen y también de los ciclistas que compartían con él un grupo de entrenamiento.

Desde la Comisión Central Organizadora de la Vuelta al Valle emitieron sus condolencias lamentando "profundamente el fallecimiento del joven ciclista Darío Drujera, familiar de nuestros colaboradores Gustavo Sosa y Susana Antinao. Nuestro más sentido pésame a la familia, amigos y a toda la comunidad".

Llamado solidario del grupo “Sin Vueltas”

El grupo ciclista “Sin Vueltas”, al que Darío pertenecía, lanzó un llamado solidario para acompañar a su familia y colaborar con los gastos del sepelio.

“Lamentablemente, un querido ciclista ha perdido la vida en un trágico accidente. En este momento tan difícil, su familia necesita de nuestra ayuda para poder cubrir los gastos del sepelio. Cualquier aporte será de gran ayuda”, expresaron desde el grupo, según informó AN Allen.

Quienes deseen colaborar pueden hacerlo a través del alias roxyy.D. a nombre de Roxana Adela Druguera. También se reciben donaciones en efectivo en la pinturería Arcolor, ubicada en Intendente Mariani 288, en Allen.