Seis futbolistas provenientes de Cipo metieron goles en el comienzo del Regional Amateur

A una semana de la eliminación del Albinegro en el Federal A, los jugadores continuaron su carrera y festejaron victorias.

Las vueltas del fútbol son como las de la vida. Una semana después de quedar afuera con Cipo en el Federal A , seis futbolistas gritaron goles por separado en el Regional Amateur que comenzó el domingo pasado, donde diez equipos de la zona representan a Lifune y a la Liga Confluencia.

El calendario del fútbol del interior en Argentina está armado por AFA de tal manera que muchos de los futbolistas que juegan en la tercera categoría pueden mantenerse en ritmo y teniendo un ingreso con el Regional, que se disputa desde octubre hasta fines de febrero.

Como factor común, solo uno de los seis futbolistas que festejaron goles el domingo terminó la temporada en el albinegro siendo titular en los últimos partidos.

Uno de los gritos más significativos fue el de Nicolás Parodi, que se sacó la bronca con un gol a los dos minutos. El delantero no pudo anotar en todo el año para Cipo y en su primer partido con La Amistad abrió el camino en el 3 a 0 sobre Pillmatún con un típico tanto de goleador, aprovechando un rebote y mandándola a guardar.

Un compañero suyo, Nehuén García, aumentó la cuenta con un tanto similar. El lateral izquierdo empezó el partido como volante interno y anotó el segundo gol.

Enzo Vallejos, quien tuvo algunos minutos en el albinegro este año, regresó a Deportivo Roca. Fue titular y metió el primer gol del Naranja en el 2 a 0 sobre Argentinos del Norte. El delantero recibió sobre la derecha del ataque y antes de entrar al área metió un remate cruzado que venció la resistencia de Maximiliano Paniccia.

enzo vallejos juego Vallejos en el clásico de General Roca. Foto: prensa Deportivo Roca

Además, Vallejos (foto) generó la expulsión de Mauro Palomeque, quien vio a la roja a los 22' del complemento por un golpe sin pelota.

Benjamín García, hermano de Nehuén, marcó de cabeza el tercero de San Patricio, que goleó por 4 a 0 a Unión Alem Progresista de Allen. El defensor fue uno de los jugadores alternativos en el plantel de Cravero que disputó el Federal A.

Lo mismo ocurrió con los dos futbolistas que se fueron a Alianza de Cutral Co para disputar el Regional. Se trata de Federico Acevedo (foto) y Sergio Ranquehue.

El delantero abrió la cuenta de penal y el volante ofensiva cerró la cuenta en el triunfo del Gallo por 2 a 0 sobre Patagonia.

Si bien Acevedo fue titular en el último partido de Cipo ante Kimberley, que terminó en empate sin goles y eliminación, corrió siempre de atrás con los otros delanteros como Cristian Ibarra, Parodi, Nicolás Parodi o incluso Santiago Jara.