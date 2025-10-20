Alerta por viento que superará los 90 km/h y aumento repentino de la temperatura

El SMN advirtió sobre este fuerte fenómeno que impactará este lunes. A qué provincias afectará.

La semana comienza con un marcado aumento de la temperatura en gran parte del país, pero también se advierte sobre la presencia de un fuerte fenómeno que impactará en varias provincias este lunes 20 de octubre.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió en las últimas horas, una alerta amarilla por fuertes vientos que afectará a ocho provincias argentinas.

Las alertas que fueron emitidas por el organismo, señalan que “estos fenómenos meteorológicos pueden llegar a ser "peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente, y afectar las actividades cotidianas".

Qué provincias estarán afectadas por los intensos vientos

En este contexto, el SMN destacó que la alerta amarilla por fuertes vientos afectará al suroeste de la provincia de Buenos Aires, noroeste de San Luis, noreste de Mendoza, sureste de La Rioja, sureste de Catamarca.

“El área será afectada por vientos del sector norte con velocidades entre 30 y 55 km/h, con ráfagas que pueden alcanzar los 75 km/h”, se detalló.

También tres provincias de la Patagonia están bajo alerta amarilla por viento. Las afectadas son la franja oeste y centro de Río Negro; el oeste y centro de Chubut; y el departamento Los Lagos en Neuquén.

El SMN informó que "el área será afectada por vientos del sector norte con velocidades entre los 40 y 60 km/h, con ráfagas que pueden alcanzar los 90 km/h".

mapa_alertas (20)

En tanto, el organismo informó que rige una alerta amarilla por viento Zonda. El fenómeno afectará al sureste de Mendoza (en la tarde) será afectado a por viento Zonda “con velocidades estimadas entre 30 y 45 km/h con ráfagas que podrían alcanzar los 65 km/h”.

Este fenómeno puede provocar reducción de la visibilidad, aumento repentino de la temperatura y condiciones de humedad relativa muy bajas.

En tanto, desde el organismo nacional mencionaron que se deberá: “evitar actividades al aire libre, asegurar los elementos que puedan volarse, mantenerse informado por autoridades y tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono”.

vientos El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió en las últimas horas una alerta amarilla.

Calor y nubes: cómo estará el tiempo en Cipolletti esta semana

La Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) actualizó el pronóstico del tiempo para esta semana. Este lunes 20, se espera clima inestable, 30°C de máxima y viento de 24 km/h con ráfagas del oeste de hasta 48 km/h. Por la noche, la temperatura descenderá hasta 9°C y el viento se volverá más intenso, con un promedio de 46 km/h y ráfagas de 63 km/h. El cielo pasará a estar cubierto.

El martes 21 tendrá cielo parcialmente nublado y la temperatura se encontrará en rangos más fríos que el día anterior. El viento será de calmo a leve, llegando a ráfagas de 28 km/h por la noche. Sobre el final de la jornada el cielo estará cubierto.

El miércoles 22, el día estará mayormente despejado. La temperatura volverá a rondar los 30°C y descenderá hasta 7°C. Durante la noche se espera inestabilidad y el viento será leve toda la jornada.

Para el jueves 23, el cielo estará completamente cubierto toda la jornada. La temperatura llegará a 25°C durante la tarde y descenderá hasta 5°C a la noche. El viento será leve durante el día pero aumentará en intensidad para la noche, llegando a ráfagas del suroeste de 66 km/h.

De cara al finde, el viernes 25 estará completamente despejado toda la jornada. La temperatura variará de 21°C durante el día a 1°C hacia la noche. El viento será constante todo el día, rozando los 40 km/h en promedio y llegando a ráfagas de 56 km/h.