Escandalosa gresca en la rotonda de ruta 22 y Pacheco: la pesadilla de una familia

Los detalles de un brutal episodio callejero. Por qué hubo piñas entre ocupantes de autos y persecución policial. El peor día de la Madre para una vecina.

Pese a compartir la jornada con sus seres queridos, una vecina de la zona pasó el último domingo el Día de la Madre más triste de toda su vida por la barbarie ajena.

Es que tanto la mujer, que conducía un Renault Logan como su esposo e hijos menores resultaron víctima de un demencial accionar de un sujeto que, según la denuncia, los persiguió y acosó desde ruta 22 y Julio Salto (acceso a la Isla Jordán) en un Fiat Cronos hasta la rotonda de Pacheco , donde los obligó a detenerse, agredió al padre de familia y destrozó la puerta del auto de sus presuntas víctimas.

Según los testigos, la familia intentó defenderse por lo que se generó una escandalosa gresca entre los ocupantes de ambos vehículos y " volaron piñas para todos lados", ante la atónita mirada de los otros automovilistas que circulaban por la zona, en su mayoría gente que retornada de disfrutar la calurosa jornada en los sectores costeros y balnearios.

"Venían consumiendo bebidas al interceptar a la familia"

El violento episodio culminó con una intensa persecución policial para atrapar al agresor, quien no obstante logró huir por el barrio Costa Norte. Igualmente “se ha irradiado el alerta para la averiguación de paradero y demora del conductor del Cronos a fin de notificarlo sobre la causa que se ha iniciado con intervención de la fiscalía de turno”, informó Vilma Ríos, la responsable de Tránsito cipoleño a LM Cipolletti.

Una de las primeras versiones indicó que desde ambos autos se “venían toreando o carajeando”, pero los denunciantes lo desmintieron.

“Cerca de las 19.30 tomamos conocimiento de que había una pelea entre varias personas. Es por eso que se solicitó colaboración al móvil de la unidad cuarta. Cuando llega personal policial al lugar da cuenta de la intervención de un masculino mayor de edad oriundo de la ciudad de Neuquén, que circulaba en calidad de acompañante a bordo de un Reanult Logan conducido por su esposa de 38 años. En los asientos traseros iban sus hijos de 17 y 13 años”, amplió Ríos.

gresca en la rotonda Otra imagen de la gresca cuando ya caía el sol en ruta 22 y la Pacheco.

“Ellos manifiestan que mientras circulaban por ruta 22 a la altura de Isla Jordán son alcanzado por el Fiat Cronos que venía realizando maniobras indebidas. Observan que sus ocupantes venían consumiendo bebidas... La familia intentó alejarse pero el Cronos se le acerca en forma intimidante. Como no pudo adelantarse porque no le dio el carril, su conductor se ofusca y logra darles alcance en la rotonda. Se les para enfrente, los obliga a detenerse sobre la calzada, desciende y se muestra agresivo para con el acompañante del Logan”, describió la misma fuente el tenso episodio.

Al ahondar en detalles, señaló: “Luego de golpearlo se va a la fuga, el móvil de la unidad cuarta intentó darle alcance por barrio Costa Norte sin poder individualizarlo. No obstante dimos intervención al gabinete de criminalística y el acusado será notificado de la causa que se le abrió”.

Por último, confió que “el hombre agredido fue asistido en el interior de la ambulancia y realizó la denuncia correspondiente por lesiones en el rostro producto de los golpes de puños y daños en el vehículo porque el sujeto le propinó patadas al auto provocando daños en la puerta del lado del conductor”. ¡De locos!