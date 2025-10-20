¿Los deudores alimentarios se quedan sin carnet de conducir?

Abogados presentaron proyectos de ordenanza para que los municipios del Alto Valle prohíban hacer trámites a quienes figuren en el registro de deudores.

Las deudas de los compromisos con la manutención de los niños de parejas separadas son moneda corriente en la provincia. Y generan cada vez más reclamos judiciales y sentencias en favor de los intereses de los niños. Dos abogados del Alto Valle impulsan ordenanzas para impedir que los deudores alimentarios puedan hacer trámites municipales.

Abogados de la zona, impulsaron y presentaron en varios municipios de Río Negro, un proyecto de ordenanza basado en la ley 3475 (ley que crea el registro de deudores alimentarios a nivel provincial).

El propósito, es p rohibir realizar trámites de índole municipal, a todas aquellas personas que figuran en el registro de deudores alimentarios que no cumplen con las obligaciones alimentarias para con sus hijos. "Se les debe impedir realizar trámites a nivel municipal" manifestaron.

carnet-de-conducir.jpg

El proyecto exige la presentación del certificado de libre deuda alimentaria previo a cualquier trámite administrativo.

Obtención y/o renovación de licencias de conducir.

Obtención de habilitaciones comerciales y/o industriales.

Cambio de titularidad en la habilitación de una explotación comercial y/o industrial.

Inscripción como proveedor municipal.

Inscripción para acceder al otorgamiento o adjudicación de terrenos o viviendas sociales.

Acceder a cargos electivos y a los cargos de funcionarios en los poderes ejecutivo, legislativo y de contralor.

Designación de agentes y funcionarios municipales.

El ingreso a espectáculos deportivos públicos y/o privados realizados dentro del ejido municipal.

Este proyecto fue presentado por los abogados Giuliano Fortunati y Gabriela Prokopiw en los distintos municipios del Alto Valle Oeste, con muy buena recepción por parte de los funcionarios de turno.

Los requisitos para renovar el carnet en Cipolletti

En la región hay municipios que ya exigen estar al día con la cuota alimentaria. En Cipolletti se exige el pago de Cenat y libre deuda municipal.

Al hacer el trámite se debe concurrir con Cenat abonado con boleta y comprobante de pago impresos. La boleta del Cenat se puede obtener online y tiene un valor de $6.800. Se la pude pagar en Rapipago, Pago Fácil o entidades bancarias.

El libre deuda municipal contempla los pagos de multas en el Juzgado Municipal de Faltas y del Sistema Estacionamiento Medido. Se consulta al momento de iniciar el trámite, en caso de presentar infracciones impagas deberá resolver en Juzgado Municipal de Faltas o la App del SEM.

Además, se exige la aprobación de un examen psicofísico y pagar el canon por el trámite. Según lo valores de octubre, la obtención del carnet nacional de conducir en la ciudad tiene los siguientes valores:

De 17 a 65 años de edad, por 5 años de vigencia: $25.940

De13.720 66 a 70 años de edad, por 3 años de vigencia: $16.260

De 71 años de edad en adelante, por 1 año de vigencia: $8.320

En caso que se otorgue por menos tiempo de vigencia: