Cuota alimentaria en Río Negro: cuál es la ciudad con más padres deudores

Se actualizó el Registro de Deudores Alimentarios con la incorporación de 17 casos nuevos. La ciudad con más cantidad de padres morosos continúa en el primer puesto.

La provincia de Río Negro volvió a actualizar el listado de padres que no pagaron la cuota alimentaria y por eso fueron incluidos en el Registro de Deudores Alimentarios (Redam) . Se trata de una herramienta legal que busca generar conciencia sobre el incumplimiento de las obligaciones parentales y las consecuencias por no garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes.

El listado fue actualizado el 12 de agosto e incorporó 17 casos nuevos de padres que adeudan la cuota alimentaria de sus hijos. El listado de junio de los progenitores morosos de Río Negro tuvo un total de 1224 , lo que constituye un total de 1241 de padres que no cumplen con sus obligaciones parentales.

Poder Judicial Viedma.jpg Poder Judicial de Río Negro

Según los datos del Boletín Oficial, las diez ciudades con mayor cantidad de deudores alimentarios son:

253 General Roca

173 Viedma

166 Villa Regina

103 Cipolletti

90 San Carlos de Bariloche

58 Allen

32 San Antonio Oeste

22 Choele Choel

22 Ingeniero Huergo

96 No informan domicilio

Uno de los datos que refleja el Boletín Oficial es el incremento mensual de cada deudor alimentario que se suma al listado. Uno de estos casos es en General Roca que se incorporaron 12 padres morosos, en Bariloche se sumaron 5 y en Villa Regina hay 4 progenitores morosos nuevos.

Otro dato interesante es que en el registro no sólo hay hombres. En esta oportunidad se incluyen mujeres registradas por obstrucción de vínculo, identificadas como OV. En el listado actual figuran 3 mujeres de Cipolletti, 2 de Villa Regina, 2 de General Roca, una de Choele Choel, una de Ingeniero Huergo y una mujer de Sierra Grande.

deudores alimentarios.webp El listado de deudores morosos es público y gratuito.

¿Cómo funciona el registro de Deudores Alimentarios?

El Registro de Deudores Alimentarios (REDAM) se encuentra en la página oficial del Gobierno de Río Negro, que se desprende de informes del Registro Civil. El listado se actualiza cada vez que se produce una alta o baja por orden judicial, incluye a las personas que adeudan tres cuotas consecutivas o cinco alternadas por alimentos.

El listado completo se publica en los meses de junio y diciembre, mientras que en los meses intermedios se informa solamente sobre nuevas incorporaciones o personas que hayan regularizado su situación. El registro es una consulta pública y gratuita, se pueden ver todos los nombres de los progenitores que no garantizan los derechos de las infancias.

El Concejo Deliberante de Viedma presentó un proyecto para que el Registro de Deudores Alimentarios Morososo (REDAM) sea incorporado al portal oficial viedma.gob.ar, con el listado de personas que incumplen con el pago de la cuota alimentaria. El objetivo es fortalecer la difusión del listado y garantizar un derecho fundamental de niños, niñas y adolescentes en el acceso a la manutención.

deudores morosos Deudores morosos no pudieron ingresar al recital de Los Piojos

Padres que no pagan, padres que no asisten a recitales masivos

El sábado 21 de julio se llevó adelante el recital de Los Piojos en el estadio de River. El mismo día, el Gobierno de la Ciudad implementó controles para que los padres morosos no puedan asistir a recitales masivos. Por esta razón, dos neuquinos se quedaron sin la posibilidad de disfrutar de una noche de rock nacional y con la reflexión de cuales son las verdaderas responsabilidades.

“Estas acciones no buscan castigar, sino generar conciencia. Esta acción se suma a los controles que venimos realizando en partidos de fútbol desde marzo y ahora aplicaremos a eventos culturales masivos. Vamos a seguir trabajando para garantizar los derechos de chicos y adolescentes” concluyó el ministro de Justicia de Buenos Aires, Gabino Tapia.