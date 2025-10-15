Día de la Madre: ante un mal panorama, los comerciantes buscan ser creativos para reactivar las ventas

La Cámara de Industria y Comercio agotó los cupos para la capacitación de Inteligencia Artificial para marketing digital, vidrieras digitales, tienda online y gestión de marca.

Se acerca el día de la madre y los comerciantes de Cipolletti renuevan las esperanzas para la reactivación de las ventas con los regalos en esta fecha tan especial que se celebrará el domingo 19 de octubre . La Cámara de Industria y Comercio (CIC) local remarcó que la situación es crítica y que los comercios se enfrentan a una compleja realidad por la caída del nivel adquisitivo que se traduce en la disminución de ventas .

Los propietarios de comercios aseguran que abundan las consultas pero las ventas concretadas no alcanzan para equilibrar los números en un contexto económico cada vez más ajustado. Por eso, los emprendedores y trabajadores buscan alternativas con estrategias de marketing y promociones para atraer a los clientes para impulsar la actividad comercial.

“Es la primera vez que siento miedo, no me siento preparada pero tengo que ver estrategias para sacar adelante mi negocio. Todos los sectores tienen miedo, hemos hablado con gente del Rapipago que les bajó un 50% el ingreso , la gente no paga ni las cuentas ” expresó la comerciante Gabriela Urrutia.

El cierre de 24 pymes por día a nivel nacional

Las ventas estancadas obedecen a un contexto nacional donde cierran un promedio de 24 pymes por día. La disminución del poder adquisitivo se refleja en la reducción de ventas y los ingresos económicos cada vez más escasos. La acumulación de gastos fijos de funcionamiento, repercuten en una economía ajustada por las cuentas de servicios de gas, luz, internet y alquiler de los locales comerciales.

Comercios-Cipolletti.jpg Los propietarios de comercios aseguran que abundan las consultas pero las ventas concretadas no alcanzan para equilibrar los números en un contexto económico cada vez más ajustado. Anahí Cárdena

José Bunter, presidente de la Cámara de Industria y Comercio de Cipolletti describió la situación comercial como “compleja” ya que los comerciantes se enfrentan a los aumentos en los costos de los servicios de la energía, el gas, agua y los impuestos en general. Esta situación de agrava con la derogación de la ley de alquileres que repercute en aumentos trimestrales o cuatrimestrales en los valores del alquiler del local.

Muchas consultas, bajas ventas

“La situación de ventas está muy caída, se diferencia con los momentos de pandemia porque antes tenías el comercio cerrado y cuando abrías vendías. Esta vez hay mucha consulta pero se vende muy limitado por la pérdida del poder adquisitivo, la gente no tiene plata”.

cipo-p03-ventas-dia-de-la-madre.jpg Las ventas estancadas obedecen a un contexto nacional donde cierran un promedio de 24 pymes por día.

Los comerciantes de Cipolletti ponen sus expectativas en el día de la madre que significan un aumento considerable en las ventas con los regalos para las madres, presentes para las abuelas y gestos que reflejan el amor por cada mamá. Los locales innovan con promociones, cuotas sin interés y tarjetas de regalos por montos específicos para otorgar mayores facilidades en las compras.

“El día de la madre es una fecha muy especial y esperada por todo el sector comercial ya que históricamente marcó una alta intensión de consumo, por eso es tan esperada. Las pymes se preparan de la mejor manera para cubrir todo lo que necesiten los clientes como un recuerdo o un presente en este día tan especial” indicó Bunter.

Los comercios cipoleños buscan repuntar sus ventas y ganancias. Los comercios cipoleños buscan repuntar sus ventas y ganancias. Francisco Sánchez V.

Promociones, descuentos y gift card

Las tiendas y comercios de Cipolletti ofrecen promociones 2x1, reciben todos los medios de pagos y descuentos por abonar en efectivo. El objetivo es que cada cliente pueda acceder al mejor regalo y presente, de la manera más accesible posible.

El presidente de la Cámara de Comercio indica que la economía regional vinculada a los hidrocarburos permite un cierto alivio en términos de poder adquisitivo. Sin embargo, esa ventaja encarece los costos al ser considerada zona petrolera. “Los alquileres son altísimos porque Cipolletti se considera que es parte de Vaca Muerta” explicó una comerciante.

E.C.P COMERCIOS (12) Hay muchas consultas pero no se reflejan en las ventas. Estefania Petrella

Seminario de Inteligencia Artificial para emprendedores

Ante este panorama, las capacitaciones y las herramientas digitales se convirtieron se convirtieron en una estrategia necesaria para sostener la actividad. En el último mes, la Cámara de Comercio organizó un seminario sobre Inteligencia Artificial aplicada al comercio sobre planillas de cálculos de costos y valor agregado, marketing digital, vidrieras virtuales, técnicas de ventas y presencia de la marca en redes sociales.

El curso tendrá lugar el jueves 16 y viernes 17 con cupos agotados de comerciantes y emprendedores que buscan adquirir habilidades digitales para fortalecer sus ventas. La inteligencia artificial constituye una herramienta totalmente nueva que permite explorar casos de éxito, técnicas de publicidad con narrativas novedosas, presencia en las redes sociales y agregar elementos para distinguir y fortalecer la marca.