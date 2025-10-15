Lo escrachó en Facebook por un abuso sexual que no existió: qué determinó la Justicia

Había difundido mensajes relacionados con una causa de abuso de una menor, que fue archivada por la Fiscalía. Pero alcanzaron un acuerdo de conciliación y la sobreseyeron.

Una mujer fue denunciada por sus publicaciones en Facebook.

Un vecino de Cipolletti denunció a una mujer que realizó publicaciones en Facebook que “afectaron su honor y un profundo deterioro en su estado psíquico y emocional ” dado que, aseguró, “se trataron de calumnias e injurias ”.

Los mensajes difundidos estuvieron relacionados con una causa por abuso sexual contra una menor de edad en la que estuvo acusado el hombre, pero que luego el Ministerio Público Fiscal la mandó al archivo tras tomarle declaración en cámara Gesell a la presunta víctima.

El denunciante se constituyó como querellante con el asesoramiento del abogado local Damián Moreyra y en una audiencia realizada el 10 de septiembre último presentaron los posteos realizados el 27 de junio y el 2 de julio de este año con una actuación notarial que acreditaron los hechos, los que “generaron repercusión en diversos usuarios de la red social y comentarios”.

facebook.jpg La víctima fue amenazada y hostigada por Facebook.

Junto con esa documentación también elevaron un informe de una psicóloga en la que certificó el “estado emocional” del presunto damnificado.

Pero en la misma audiencia Moreyra y la defensora Oficial Silvana Ayenao, quien asistió a la denunciada -identificada como MSC-, informaron que habían logrado avanzar en un proceso de conciliación previsto en el Código Penal que permitiría la extinción de la acción penal.

La propuesta establecía que debía retractarse y eliminar las publicaciones efectuadas, además de abstenerse de realizar nuevas manifestaciones ya que, se destacó, el hombre no tenía intención de “proseguir con esta denuncia”.

Ayenao se entrevistó con su defendida y le explicó los alcances del planteo conciliatorio y lo que debía cumplir (borrar las expresiones difundidas) y no realizar otras de tenor perjudicial. MSC aceptó el ofrecimiento y asumió el compromiso que permitió que prosperara el acuerdo.

Exitoso proceso de conciliación

El juez Marcelo Gómez al analizar el planteo de las partes le consultó a la mujer si avalaba el consenso alcanzado por la Fiscalía y la Defensa contestó afirmativamente y aclaró que “ya había retirado las publicaciones agraviantes” hechas en contra el hombre.

El magistrado declaró extinguida la causa penal y dictó el sobreseimiento de la acusada por “haberse logrado un proceso conciliatorio exitoso”.

Asimismo y como se lo ordena el Código Penal rionegrino, declaró en el fallo que la formación del proceso “no ha afectado el buen nombre y honor del que hubiere gozado la imputada”.