Con novedades y récord de inscriptos, se presentó la Vuelta al Valle: "Es nuestra identidad"

La tradicional prueba ciclística se realizará dentro de tres semanas y reunirá a más de 200 competidores con epicentro en Allen.

Este miércoles al mediodía se presentó la edición 82 de la Vuelta al Valle, símbolo del ciclismo y del deporte en general para Allen y toda la región. La presencia de la Comisión Central Organizadora (CCO), junto a autoridades del gobierno provincial, los medios y público en general, le dieron el marco a la conferencia de presentación.

La tradicional prueba se correrá del 10 al 16 de noviembre y tendrá su epicentro en la Capital Nacional de la Pera, con pasos importantes por Fernández Oro, Cipolletti, Roca, Ingeniero Huergo y Villa Regina.

"Tenemos el honor de poder hoy presentar la edición número 82 de la Vuelta al Valle, que es una de las competencias más antiguas que tiene la República Argentina. Felizmente hoy, después de varios meses de trabajo, podemos presentarla. La Vuelta al Valle pega en lo más profundo de nosotros, de los allenses. Es nuestra identidad, es nuestra competencia. Nosotros lo decimos, 'somos Vuelta al Valle'. Se me pone la piel de gallina mientras te hablo, de verdad. Hay gente que llora por la Vuelta al Valle" , comenzó diciendo Martín Chavarría , integrante de la CCO, en diálogo con CCN Radio Roca.

vuelta al valle 82 conferencia (4)

Si bien las 82 ediciones no son ininterrumpidas por algún año que no se pudo hacer, permanece en la escena deportiva y social. "En noviembre se da una particularidad. La gente anda todo el tiempo en bici en la semana de la vuelta. Es algo que yo te lo puedo contar y a todo le digo lo mismo, pero distinto cuando vos lo venís y lo ves", relató Chavarría.

El aporte del gobierno provincial es decisivo

En 2024, la Vuelta estuvo cerca de no hacerse por las dificultades económicas, pero el gobierno de Weretilneck fue clave y este año no es la excepción. "Nuevamente se ha tenido el acompañamiento del gobierno provincial. La vuelta al Valle trasciende colores políticos, pero bueno, no hemos tenido, lamentablemente, el acompañamiento por parte del Intendente. Vos me preguntás por qué, no sé, sinceramente no tengo ni idea", dijeron desde la organización.

"Este evento, la envergadura que tiene la Vuelta al Valle, sin el acompañamiento hoy del Gobierno de la provincia, no se podría realizar. La realidad es esta. Buscaremos nosotros, con el transcurso y el paso de los años, poder mantener la comisión, poder hacer actividades para que en el tiempo sea un acompañamiento. Pero bueno, hoy la realidad nos lleva a esto. Sin el apoyo del gobernador, esto no sería posible", aclaró.

vuelta al valle 82 conferencia

"Lo que nosotros buscamos como comisión, es que puedan abrirnos puertas para nosotros poder ingresar a las empresas y a las personas que pueden llegar a aportar. Es eso lo que buscamos de respaldo político. De a poquito lo vamos a ir logrando. Yo no tengo duda. Ya están casi en 200 anotados y hasta hoy se había informado de cuánto sería el premio", valoró.

Más números de la Vuelta al Valle

En total son aproximadamente 70 personas involucradas en la organización de la carrera. El año pasado largaron 183 competidores y hasta ahora ya se superaron los 195 inscriptos. Desde la CCO confían en que haya más anotados y se superen los 200, que será un nuevo récord para la carrera.

"Van a venir los ciclistas más fuertes de la Argentina. Hemos superado completamente las expectativas y estamos a tres semanas del comienzo. Estamos en la previa de lo que puede ser realmente para nosotros una Vuelta al Valle Histórica", destacó.

Además, se esperan equipos de Chile y Uruguay que le den presencia internacional a la Vuelta.

"Tenemos que defender todos nosotros, todo lo que hay en Roca, lo que hay en Cipolletti, lo que hay en Oro, lo que hay en las otras localidades de eventos deportivos porque bueno, nada, fin y cabo el deporte nos termina uniendo y nos termina mandando a todos, si no nos estaríamos hablando", concluyó Chavarría.

En la conferencia se oficializó que el ganador se llevará $2.000.000 y en total se repartirán $13.000.000 en premios.

Entre las autoridades más importantes, estuvieron presentes el Secretario de Deporte de provincia, Nahuel Astutti, los legisladores Fabián Zgaib, Facundo López y Lucas Pica. Por parte de las otras ciudades involucradas, estuvieron los directores de Deportes Leandro Domini (Cipolletti), Fabián Rossi (Villa Regina) y Juan Parra (Fernández Oro).