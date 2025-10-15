Qué pasará con el plantel de Cipo en el futuro inmediato

Después de una temporada que generó ilusión, los futbolistas albinegros seguirán en el Regional Amateur y varios tienen contrato para el año que viene.

Cipolletti quedó fuera de competencia y comienza a definir qué pasará con su plantel.

Luego de finalizar su participación mucho antes de lo deseado en el Federal A , ahora los dirigentes de Cipo están avocados a un trabajo silencioso que implica cumplir con los compromisos asumidos este año, pagar lo que falta en tiempo y forma y empezar a pensar en la próxima temporada.

Desde la directiva, la intención es que Daniel Cravero continúe, algo que todavía no está confirmado, ya que habrá reuniones y llamados en los próximos dos meses.

En cuanto a los jugadores, muchos de ellos continuarán inmediatamente en actividad disputando el Regional Amateur con equipos de la ciudad y de la zona. Son los casos de Nicolás Parodi y Jeremías Langa , anunciados recientemente como refuerzo de La Amistad.

AS-Cipolletti-Entrenamiento Cipo 2025 (3).JPG Nicolás Parodi, una de las caras nuevas que tiene Cipolletti en su plantel. Fotos: Antonio Spagnuolo

Por su parte, Alex Verón disputará el certamen en Desamparados de San Juan. El torneo anterior lo hizo en Ferro de Olavarría, donde le fue muy bien.

Enzo Vallejos es otro que regresará a Deportivo Roca para el Regional.

AS-Cipolletti-Entrenamiento Cipo 2025 (4).JPG Enzo Vallejos charlando con LM en el primer entrenamiento de Cravero como DT. Fotos: Antonio Spagnuolo

Distintas situaciones en el plantel de Cipo

Los contratos son diferentes, porque algunos vínculos finalizan al terminar la participación en el Federal A y otros regresarán para la próxima temporada.

Más allá de cumplir con el plantel, el paso siguiente es negociar con cada uno, ya sea por recisión, renovación o préstamo. “La mayoría tiene contrato para el año que viene y los que no tienen ya hemos estado hablando. Algunos jugadores nos dieron la palabra de que el año que viene quieren seguir en Cipolletti. Algunos nos manifestaron que estuvieron muy conformes, un año muy a gusto en la ciudad, así que quieren estar el año que viene, quieren ser parte de nuestro centenario”, deslizó Marcelo Bastías (foto) a LMCipolletti.

marcelo bastias afa.jpg

Dentro del amplio plantel que formó Cipo esta temporada, hay contratos cortos, que son hasta diciembre del 2025 o hasta finalización de torneo. Por otra parte, hay otros más largos que se extienden hasta el 2026. “Hay varios que tienen contrato largo como Alex Verón, Andrés Domínguez, García (Nehuén), Jeremías Langa, Federico Acevedo, Sergio Ranquehue, todos tienen un contrato hasta 2026”, mencionó.

En cuanto a los que tienen una relación formal con el capataz hasta el último mes del año, aparecen nombres muy importantes que se sentaran a conversar en la semana. “A fin de año se les vence el contrato a (Facundo) Crespo, (Lucas) Mellado, (Gonzalo) Lucero, (Agustín) Stancato y (Nicolás) Trejo. Tanto Stancato como Trejo me dieron su palabra que el año que viene quieren estar. Ojalá así sea, son dos de los jugadores que a Cipolletti le gustaría que el año que viene continúen”, aseguró.

Gustavo Mbombaj y Matías Páez finalizan su contrato en diciembre, mientras que Ricardo Dichiara y Leandro Vella tenían cláusula para rescindir al terminar el torneo.

Obviamente también hay intenciones de que el goleador, Cristian Ibarra, continúe en el club, pero eso estará sujeto a las negociaciones porque termina su contrato.

En general, Cipo tuvo rendimientos individuales interesantes y que seguramente les llegarán ofertas de otros clubes o incluso de categorías superiores, sobre todo a los jugadores titulares.

En ese contexto, y según las propuestas analizadas, se irá puliendo el grupo de futbolistas cuando se resuelva por sí o por no la continuidad de Cravero en las próximas semanas.