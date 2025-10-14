En medio de la crisis, Jorge Brito habló de la continuidad de Gallardo

River está atravesando un mal momento futbolístico y Jorge Brito , presidente del club, estuvo en ESPN F12 donde se refirió a la continuidad de Marcelo Gallardo . La palabra del mandamás Millonario se da en el contexto de un equipo que perdió seis de los últimos siete partido y lleva cuatro consecutivos con derrotas en el Torneo Clausura 2025.

En la entrevista de Brito con Mariano Closs en F12, no esquivó la pregunta sobre la continuidad de Gallardo: "Los jugadores no han estado a la altura por los motivos que sean. En lo futbolístico el principal responsable es Marcelo Gallardo. Ahora, ni en la oposición se plantea un cambio de técnico. Como siempre ha sido, la decisión de seguir o no, la tendrá Marcelo a fin de año".

Sobre el final de la nota, Brito habló sobre su relación con Gallardo, a quien se le vence el contrato a finales de diciembre: "Siempre hemos tenido una relación muy cercana, tanto en las buenas como en las malas. Estamos muy convencidos que esto lo vamos a revertir. Tenemos jugadores de mucha experiencia y jerarquía, y un técnico que también tiene mucha experiencia".

"En los momentos adversos es donde se conocen a las personas, se conocen a los jugadores y al cuerpo técnico verdaderamente", remarcó el presidente, quién dejó bien en claro su apoyo al entrenador de River, pese a que la fuerte frase acerca de la responsabilidad del DT por el presente del equipo retumbó fuerte en todos los rincones del mundo Millonario.

Las frases que dejó Jorge Brito en la entrevista que brindó a ESPN

En medio de la crisis futbolística que preocupa al mundo River, el presidente del club, Jorge Brito, eligió a ESPN para romper el silencio. Primero habló de la unidad que debe estar presente: "Es importante recalcarle al socio que estamos muy unidos, jugadores, cuerpo técnico y dirigencia y muy confiados de que esto se va a revertir. No es algo habitual las cuatro derrotas en el torneo, pero estamos en semifinales de la Copa Argentina, y en zona de Libertadores en la anual. Si uno no ve lo malo no se puede mejorar, pero estamos en un período corto en el que nos estamos jugando el año en 45 días".

Luego, el presidente Millonario le dedicó palabras a los jugadores del plantel que dirige Marcelo Gallardo: "Jugadores saliendo silbados de un estadio genera mucha tristeza, más que la propia derrota. Por los jugadores y el esfuerzo que hacen los hinchas de ir a la cancha. No creo que sea una relación rota. Es una forma, que no me queda claro si suma o no, manifestarse y tratar de generar una reacción. Es algo que uno puede comprenderlo porque fue hincha, pero como presidente le hace mal porque cómo sufren los jugadores la derrota. Ocurre en el mundo, River era ajeno y ahora nos ha tocado. Se cura jugando bien y ganando".

Embed - EL PRESIDENTE DE RIVER HABLÓ DEL MAL MOMENTO FUTBOLÍSTICO DEL EQUIPO | ESPN F12

Por último, brindó un análisis de porque cuesta encontrar el funcionamiento del equipo en River: "Cuando uno tiene que hacer cambios por lesionados, bajas y muchos partidos, hay que hacer rotación. Eso es sencillo cuando la cosa funciona bien, entran dos jugadores y todo fluye. Pero cuando la cosa no ocurre cómo esperamos, los cambios son más complejos y más aún sabiendo que muchos jugadores se han incorporado recientemente. Ese combo de jugadores nuevos, lesionados y Selección hace que tal no vez no se pueda armar un 11 de memoria y que la cosa no pueda fluir como esperamos".