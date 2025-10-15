Se enteró que su ex pareja lo denunció y la golpeó: lo echaron del pueblo

La mujer lo había denunciado por violento y el represalia le dio una terrible paliza. Uno de sus hijos tuvo que intervenir y la víctima tuvo que escapar.

La agresión ocurrió en una casa de Fernández Oro, y la audiencia de formulación de cargos se realizó en los tribunales de Cipolletti.

Un agresivo sujeto que golpeó e hirió a su ex pareja tras enterarse que había sido denunciado por violencia familiar fue imputado por una jueza penal de Cipolletti, quien además ordenó su expulsión de Fernández Oro , donde ocurrieron los hechos, y no podrá volver a la localidad por al menos cuatro meses.

En una audiencia que se realizó este miércoles en los tribunales cipoleños, la Fiscalía acusó a un hombre de 35 años por los delitos de violación de domicilio en concurso real con lesiones leves agravadas por haber sido cometidas contra su ex pareja , todo ello en concurso ideal con desobediencia a una orden judicial siendo responsable a título de autor.

Además, la jueza de Garantías prestó conformidad a las medidas cautelares solicitadas por la representante del Ministerio Publico Fiscal, entre las que se encuentran la prohibición de contacto a través de cualquier medio con la víctima y la presentación en la comisaría de San Patricio del Chañar , donde fijó domicilio, una vez cada quince días. Se sumó también una prohibición de ingreso a la localidad de Fernández Oro , lugar donde reside la víctima.

Patadas en la fuerza y bestial agresión

La fiscal informó que los hechos ocurrieron el 7 de octubre último en horas de la madrugada en una vivienda del barrio Loteo Social 3 cuando el imputado irrumpió en la vivienda donde vive la mujer junto a tres hijos que tienen en común.

La denuncia indica que ingresó previo pegarle una patada a la puerta, y una vez adentro interceptó a la víctima en la cocina.

Sin mediar palabra y con la intención de ocasionar un daño en su salud, la tomó de los pelos y le propinó varios golpes de puño en la zona del rostro y cabeza, mientras le reprochaba que lo había denunciado..

Uno de los hijos en común intercedió para cesar la agresión. La víctima escapó corriendo y solicitó auxilio en la casa de una vecina.

Como consecuencia del hecho la mujer sufrió una herida superficial a nivel frontal de 0.3 centímetros aproximadamente, entre otras que en principio serían de carácter leves.

"Esto es grave", le advirtió la jueza

La parte acusatoria detalló también que el hombre desobedeció la orden judicial de prohibición de acercamiento a la víctima y su domicilio dispuesta un día antes del ataque, dictada por la jueza de Paz. Por tal situación fue que se ordenó su detención, lo que ocurrió el martes.

Por su lado, el defensor oficial indicó que no se opone a los hechos narrados ni la calificación legal, pero adelantó que cuestionará a futuro si la prohibición de ingreso a Fernández Oro se extiende más de lo pactado dado a que allí viven sus hijos.

La jueza de Garantías dio por formulado los cargos y habilitó la etapa investigativa por el plazo de cuatro meses, ordenó las medidas cautelares propuestas por la Fiscalía y advirtió al imputado que la situación es grave.

“Usted desobedeció la orden de otro juez y la fiscalía ha sido generosa. Usted tomó represalia con la denunciante. En el marco de un proceso penal, esto es grave”, indicó la magistrada en audiencia. El hombre recuperó la libertad, bajo cumplimiento de estrictas pautas de conducta.