Cómo sigue el clima esta semana en Cipolletti: ¿Continúa el viento?

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa cómo estará el tiempo a partir de este martes.

El clima en Cipolletti y la región se mantendrá estable, sin probabilidades de precipitaciones y con temperaturas que oscilarán entre los 11 y 29 grados , según el último informe del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) . El organismo confirmó que no se esperan lluvias en los próximos tres días y que predominarán los cielos despejados o ligeramente nublados.

Desde este martes, el tiempo se presentará con cielos mayormente despejados y una amplitud térmica pronunciada : las mínimas rondarán los 11 °C , mientras que las máximas alcanzarán los 29 °C .

El viento soplará del sector oeste , con velocidades entre 23 y 41 km/h y ráfagas que podrían llegar a 50 km/h durante las tardes, aunque sin generar condiciones de inestabilidad. No se prevé ningún tipo de precipitación en ese período.

Según precisaron, el martes se presentará con cielo despejado durante todo el día y sin probabilidades de precipitaciones. Las temperaturas oscilarán entre los 14 °C de mínima y 23 °C de máxima, con una jornada agradable y estable. El viento soplará del sector oeste, con velocidades entre 13 y 22 km/h y ráfagas leves, sin superar los 30 km/h.

Viento y nubes.jpg Por la tarde, el cielo se cubrirá parcialmente en Cipolletti pero hacia el atardecer volverá el sol, alcanzando los 28 grados como máxima.

En tanto, el miércoles continuará el tiempo estable y seco, con cielo mayormente despejado y viento leve a moderado del oeste. La mínima se ubicará en 11 °C, mientras que la máxima alcanzará los 29 °C, lo que marcará la jornada más cálida de la semana.

No se esperan lluvias ni cambios bruscos en la presión o humedad, por lo que el ambiente se mantendrá templado y soleado. En tanto, las ráfagas podrían llegar hasta los 41 km/h en horas de la tarde.

Domingo soleado 2.jpg Se viene un clima de verano durante este domingo, pero a estar atentos con el viento.

El jueves traerá un leve descenso de la temperatura respecto al día anterior, pero con cielo nuevamente despejado. Las mínimas rondarán los 15 °C y las máximas alcanzarán los 23 °C.

El viento del oeste se mantendrá entre 23 y 31 km/h, con ráfagas que podrían llegar a 50 km/h durante la tarde, lo que aportará una sensación más fresca. No hay probabilidad de lluvias ni tormentas, por lo que se espera otra jornada estable para toda la zona de Cipolletti y alrededores.