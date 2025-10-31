Apuran el mantenimiento en las piletas de la Muni en la Isla Jordán

El Municipio comenzó a refaccionar el predio de la Isla Jordán para el verano. Se renovará la pintura especial de las piletas para el verano.

El Municipio comenzó a renovar la pintura de las piletas de la Isla Jordán.

Desde agosto se realizan diferentes trabajos de obras de mejoras y reparación de diferentes espacios del predio del Natatorio Municipal , ubicado en la Isla Jordán . El jueves 30 de octubre, en tanto, se iniciaron las tareas de pintura sobre los sectores reparados, y luego se continuará con la aplicación general de pintura en ambas piletas.

A la fecha se realizaron trabajos de mantenimiento en el sector de oficina, enfermería, sanitarios/vestuarios, y en la sala de máquinas. Las tareas incluyeron intervenciones en electricidad, tareas de plomería, albañilería y pintura.

Se procedió a la construcción de un nuevo quincho para generar más espacios de sombra y disfrute para las familias que concurren durante el verano.

Los guardavidas pidieron a los visitantes que ayuden a mantener las instalaciones públicas en la Isla.

A través de la Secretaría de Obras Públicas se informó que en lo que respecta a las piscinas, se quitaron partes sueltas en el hormigón, se repararon y sellaron grietas.

El predio está compuesto por un gran espacio verde de más de 42.000 m2, cuenta con dos quinchos de paja, sombrillas, y dos piletas (una para adultos y otra para niños). Lo cual compone un predio ideal para el disfrute de las temporadas de verano en la ciudad.

Reválida de guardavidas para el verano

El municipio, a través de la Dirección de Protección Civil, abrió la inscripción para realizar el examen que revalida el título de guardavidas para la temporada estival 2025/2026, finalizando el período de inscripción el próximo martes 4 de noviembre.

Los interesados deben comunicarse a través del correo electrónico [email protected]

Documentación requerida

DNI

Libreta de guardavidas

Certificado de antecedentes

Certificado de buena salud

Cronograma de las reválidas

• Viernes 7 de noviembre, de 9 a 13: Curso de RCP y Primeros Auxilios en el Centro Comunitario del barrio Pichi Nahuel (Pasaje de los Inmigrantes y América).

• Sábado 8 de noviembre, de 8 a 13: Examen práctico (pileta) en el Club Cipolletti.

• Sábado 15 de noviembre, de 8 a 13: Recuperatorio (pileta y RCP) en el Club Cipolletti.

Contenido del examen

Actualización de técnicas de RCP.

Natación de 500 metros en un tiempo máximo de 10 minutos.

Natación de 25 metros en menos de 30 segundos, seguida de la aplicación práctica de las técnicas de RCP fuera del agua, conforme a lo aprendido en el curso teórico.

Una vez finalizadas las pruebas y aprobado el curso de RCP, quedará aprobada la reválida, habilitando a las y los guardavidas a desempeñarse durante la temporada de verano 2025/2026.