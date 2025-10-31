El clima en Cipolletti

icon
17° Temp
36% Hum
Policiales
LMCipolletti banda narco

Cayó una banda narco con vínculos con clanes de Rosario

Gendarmería realizó 13 allanamientos en el Alto Valle. Secuestraron armas, autos, droga y dinero. Hubo diez detenidos presuntamente implicados en la banda narco.

Hubo diez detenidos sospechados de integrar la banda narco.

Hubo diez detenidos sospechados de integrar la banda narco.

Una investigación que se extendió por más de un año permitió desbaratar una banda narco que operaba en el Alto Valle y tenía conexiones con bandas de Rosario. Hubo diez detenidos, se secuestró una flota de vehículos y casi 80 millones en billetes, entre pesos y dólares. Hallaron casi un kilo de cocaína.

La Gendarmería Nacional concretó esta semana 13 allanamientos en Villa Regina, Ingeniero Huergo y Valle Azul. Fue el cierre de una investigación de 15 meses que incluyó análisis de datos, escuchas telefónicas y vigilancia aérea con drones para determinar los movimientos de los sospechosos, los centros de acopio y hasta un bosque de marihuana en la zona rural.

Te puede interesar...

La causa tenía un principal sospechoso y a partir de su seguimiento se identificó a otros integrantes de la banda, sospechada de venta de drogas y lavado de activos.

La Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales “General Roca” del Poder Judicial avanzó sobre una organización narcocriminal con estructura de clan familiar y territorialidad en Rosario (Santa Fe), la cual distribuía drogas en localidades del Alto Valle rionegrino.

drone chacra droga

La investigación, informaron fuentes vinculadas a la causa, permitió identificar al líder de la banda delictiva y las maniobras de distribución de narcóticos que eran realizadas mediante la utilización de rodados de mediana y alta gama. También se determinó que había cómplices, familiares y amigos del líder que integraban la red de distribución o actuaban como testaferros.

En las maniobras delictivas se utilizaban cinco chacras del Alto Valle. Con el uso de drones se tomaron registros de las parcelas y se hallaron un invernadero y una plantación con cultivo activo de plantas de marihuana en diferentes etapa de crecimiento a muy pocos metros del río Negro.

Los allanamiento a la banda narco

Asimismo, los funcionarios obtuvieron información que vinculaba a la banda delictiva con operaciones de lavado de activos. Tras esos resultados, el Juzgado Federal de Roca, con conocimiento de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), libró 13 órdenes de allanamientos simultáneos sobre inmuebles ubicados en la ciudad de Villa Regina y en las localidades de Ingeniero Huergo y Valle Azul.

Los uniformados pertenecientes de las diferentes unidades de la Gendarmería Nacional llevaron adelante las medidas judiciales y se dirigieron hacia los objetivos, en los domicilios encontraron: 989 gramos de cocaína, 2,765 gramos de cannabis sativa, 693 plantas (en diferentes etapas de crecimiento) y 60 semillas de marihuana, tres armas de aire comprimido y siete armas de fuego, 279 municiones de distintos calibres, 3.933.580 pesos y 51.933 dólares, 13 vehículos y demás elementos de interés para la causa.

allanamiento gendarmería armas

Por último, los efectivos detuvieron a 10 hombres (entre ellos al principal investigado) de nacionalidades argentina, chilena y paraguaya, quienes quedaron a disposición de la justicia Federal sospechados de narcotráfico y lavado de activos provenientes de la venta de drogas.

En este hecho, intervino la Unidad Fiscal de la ciudad de General Roca y la Procuraduría de Narcocriminalidad de la Nación (PROCUNAR).

Leé más

Noticias relacionadas

Dejá tu comentario

Lo más leído

+E

Rojo

PAÍS

Naranja

+P

Verde Oscuro

DEPORTES

Verde