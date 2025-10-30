Detuvieron a un menor que había robado una moto y lo trasladaron a un internado

Fue sorprendido junto a dos cómplices que alcanzaron a escapar. El rodado luego apareció en un plan de viviendas. El adolescente que alojado en un internado de Buenos Aires.

La moto robada y el menor acusado del hecho. Lo trasladaron a un internado de Buenos Aires.

Policías de la Subcomisaría 79 de Cipolletti atraparon a un ladrón de tan solo 15 años de edad que junto con otros dos cómplices que lograron escapar habían robado una moto . Pese a su corta edad, el adolescente es conocido en el ambiente delictivo y pocas horas después de ser detenido fue trasladado a un instituto de menores de Buenos Aires.

El hecho ocurrió el miércoles en horas de la madrugada, cuando toda no había salido el sol y reinaba la oscuridad.

Minutos después de las 6:30, personal de la unidad de las 1200 Viviendas fue alertado por el Comando Radioeléctrico sobre el ingreso de tres individuos en una moto negra, marca Rouser 250, ingresaban al barrio 200 Viviendas , por la calle Esquiú entre las entradas 12 y 13.

De inmediato fue un patrullero hacia el lugar, y minutos después recibieron información que indicaba que la moto se dirigía por calles Don Bosco y Turrin hacia el Este. Iban dos personas vestidas de negro sobre ella, mientras un tercer individuo se movilizaba en una bicicleta blanca.

El movil policial siguió la recorrida hasta que poco antes de las 7 interceptó a dos de los sospechosos con las ropas señaladas en el informe. En una rápida actuación de los efectivos, uno de ellos fue reducido -que resultó ser el menor- mientras que el otro, que llevaba la bicicleta descripta, la que dejó abandonada y escapó corriendo.

Posteriormente recuperaron la moto en el interior del barrio Santo Domingo, un plan habitacional del mismo sector. Estaba en un pasaje con ingreso por calle Antonio Turrin entre Jorge Newbery y Primeros Pobladores, precisaron desde la fuerza. Fue convocado el Gabinete de Criminalística para realizar las percias habituales en estos casos. No se precisó donde fue robado el vehículo.

En tanto, el menor fue conducido a la Subcomisaría en condición de demorado, y quedó a disposición de la SENAF -Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia- provincial, que realizó las actuaciones correspondientes. Fuentes de la policía informaron que el joven fue trasladado el mismo miércoles a un instituto que alberga a menores con problemas de conducta, ubicado en Buenos Aires.

Por otra parte, efectivos de la Brigada Motorizada de Apoyo (BMA) local recuperó una costosa moto modelo enduro a pocas cuadras de donde encontraron la del hecho anterior.

El operativo se produjo ese mismo miércoles, alrededor de las 9:45, cuando los policías motorizados realizaba tareas de prevención por la calle Scalabrini Ortiz.

Estaban en esa tarea cuando observaron una moto conducida por un hombre que circulaba por Ortiz y Firpo, corazón de las 1200.

Al efectuarle señas para que detuviera su marcha, el motociclista ignoró las indicaciones y siguió a alta velocidad hasta la calle Naciones Unidas, donde finalmente fue interceptado por el personal policial.

El rodado, una Honda Tornado 250 cc sin chapa patente, presentaba pedido de secuestro vigente por el delito de hurto, desde julio de 2025, solicitado por la Comisaría 4ª de Cipolletti.

Tanto el conductor como la motocicleta fueron trasladados a la Unidad 79ª para continuar con las diligencias correspondientes.