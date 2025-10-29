Comenzó el escrutinio definitivo en Río Negro: cuándo estarán los resultados finales ¿puede haber cambios?

En Senadores, la diferencia fue de apenas 2101 votos. Con el 99,45% de las mesas escrutadas, La Libertad Avanza y Fuerza Patria reparten bancas en el Congreso.

Tres días después de las elecciones de medio término del domingo 26 de octubre, y con los nombres de los nuevos senadores y diputados nacionales ya conocidos, resta completar el paso formal del escrutinio definitivo en Río Negro . El mismo comenzó el martes y hoy continúa.

Desde el Juzgado Federal con competencia electoral informaron que el recuento comenzó este martes a las 18, cumpliendo con el plazo de 48 horas posteriores al cierre de las urnas, tal como establece el protocolo.

El trabajo de conteo avanzó con mayor intensidad desde esta mañana, y se espera alcanzar el total de mesas escrutadas hacia el viernes a las 18 . Sin embargo, al haberse utilizado por primera vez la Boleta Única, l as autoridades no descartan que el escrutinio pueda finalizar antes , incluso durante la jornada del jueves.

El operativo se desarrolla en la sede del Juzgado Federal de la calle San Martín, en la capital provincial, donde el equipo de fiscalización trabaja de manera continua, realizando solo breves pausas para refrigerios. Entre los dirigentes que se acercaron al lugar se encuentran el peronista Alejandro Marinao y el vicepresidente de La Libertad Avanza, Damián Torres.

Viedma escrutinio definitivo

Diputados nacionales

En el tramo de Diputados, el 99,45% de las mesas ya fue escrutado, quedando apenas un 0,55% pendiente. Con estos números, la definición está cerrada: La Libertad Avanza se impuso con el 34,20% de los votos (130.278 sufragios), asegurando una banca para el cipoleño Aníbal Tortoriello.

En segundo lugar se ubicó Fuerza Patria, con 29,47% (112.266 votos), que obtuvo representación a través de la científica Adriana Serquis. Más atrás quedó Juntos Defendemos Río Negro, encabezado por el barilochense Juan Pablo Muena, con 26,17% (99.716 votos), sin acceder a una banca.

Senadores nacionales

En la categoría de Senadores, el escrutinio también alcanza el 99,45% de las mesas. En este caso, el resultado muestra una elección muy ajustada, con apenas 0,52 puntos porcentuales de diferencia entre el primer y el segundo lugar.

Fuerza Patria se ubicó en el primer puesto con 30,66% (123.019 votos), obteniendo las bancas para Martín Soria y Ana Marks. En tanto, La Libertad Avanza reunió el 30,14% (120.918 votos) y logró una banca para Lorena Villaverde.

El tercer lugar fue para Juntos Defendemos Río Negro, liderado por Facundo López, con 27,05% (108.520 votos).