Alberto Weretilneck participará de la reunión de Javier Milei con gobernadores: ¿Cuáles son las expectativas?

El presidente reunirá este jueves en la Casa Rosada a mandatarios provinciales para abrir una etapa de diálogo político y discutir las reformas laboral, tributaria y previsional.

El último encuentro de Javier Milei con los gobernadores fue en el famoso Pacto de Mayo.

Luego de las elecciones del 26 de octubre, que le dieron un espaldarazo al presidente Javier Milei , el propio mandatario llamó a una reunión cumbre a los gobernadores para este jueves. En ella participará, además de Alberto Weretilneck, Rolando Figueroa y varios de los gobernantes de los que más lo criticaron.

Ambos gobernadores, de Río Negro y Neuquén, confirmaron su presencia en la reunión que encabezará el presidente con un grupo de mandatarios provinciales en la Casa Rosada. El encuentro fue convocado luego de la victoria nacional de La Libertad Avanza en las elecciones legislativas del último domingo, y busca sentar las bases políticas para avanzar con una nueva agenda de reformas.

Desde el entorno de Weretilneck señalaron a LMCipolletti que “vamos a ver, no hay nada concreto, el llamado al diálogo es muy importante, habrá que ver qué contenido se le da y se hará una evaluación posterior”.

Weretilneck y Figueroa.jpg El gobernador de Río Negro Alberto Weretilneck y el neuquino Rolando Figueroa, coincidieron en la complejidad del escenario para las provincias. Anahí Cardena

Gobernadores convocados

Según trascendió, entre 15 y 17 gobernadores anticiparon su participación en el encuentro con Milei, entre ellos varios que hasta ahora se habían mostrado críticos con el Ejecutivo nacional. Estarán presentes los mandatarios Osvaldo Jaldo (Tucumán), Raúl Jalil (Catamarca), Gerardo Zamora (Santiago del Estero), Hugo Passalacqua (Misiones) y Gustavo Sáenz (Salta), además de representantes del bloque Provincias Unidas, del cual forma parte Weretilneck.

Ese espacio también lo integran Martín Llaryora (Córdoba), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Gustavo Valdés (Corrientes), Ignacio Torres (Chubut), Carlos Sadir (Jujuy) y Claudio Vidal (Santa Cruz). La mayoría de ellos mantuvo este miércoles un encuentro virtual para definir una posición común frente a los proyectos que impulsa el Gobierno nacional.

A la cumbre irán los aliados como Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Leandro Zdero (Chaco), Alfredo Cornejo (Mendoza), y también el jefe de gobierno porteño, Jorge Macri,

Una agenda de reformas

La reunión en Casa Rosada será el primer paso formal hacia la segunda etapa de gestión que Milei definió tras las elecciones. El Ejecutivo planea enviar al Congreso tres proyectos de peso: reforma laboral, tributaria y previsional, que requerirán de amplios consensos legislativos.

“La idea es acompañar todo lo que entendemos que está bien y las reformas que hay que llevar adelante”, expresó el santafesino Pullaro, en línea con el tono de varios mandatarios que buscarán mantener una relación institucional abierta con la Casa Rosada.

Sin invitación para Kicillof y los gobernadores más críticos

Desde el entorno presidencial confirmaron que no fueron convocados los gobernadores identificados con el kirchnerismo duro, como Axel Kicillof (Buenos Aires), Gildo Insfrán (Formosa), Gustavo Melella (Tierra del Fuego), Sergio Ziliotto (La Pampa) y Ricardo Quintela (La Rioja).

El propio Milei había declarado días atrás que no incluiría al bonaerense en esta convocatoria, al considerarlo “parte del problema”.

Tras las elecciones: contacto entre Villaverde y Weretilneck

La senadora electa por La Libertad Avanza (LLA), aseguró CNN Radio Roca este miércoles, que tras las elecciones del domingo mantuvo diálogo con el gobernador rionegrino para ponerse a disposición de las gestiones que requiera la provincia,.

“Le escribí al gobernador Weretilneck poniéndome a disposición para lo que él considere necesario, para sumarme en cualquier gestión que requiera la provincia. La provincia se expresó, y la voluntad del rionegrino ha sido acompañar este modelo de país. Para el desarrollo económico de Río Negro, la reforma impositiva es clave, porque necesitamos reactivar la economía, como ya lo ha hecho el Gobierno Nacional en la provincia, permitiéndonos ser parte de proyectos tan grandes e importantes. Hoy es fundamental que podamos acompañar desde la gestión provincial”, afirmó.

lorena villaverde

Al ser consultada sobre la respuesta del mandatario, Villaverde añadió: “Primero me felicitó y me agradeció. Ya lo hice en su momento como diputada también”.

“Es una obligación, un compromiso y una responsabilidad muy grande que el gobierno provincial respete el voto popular del pueblo rionegrino. No podemos acompañar un modelo productivo de prosperidad y de achicamiento del Estado a nivel nacional —que es lo que reclama el rionegrino— si la provincia sigue aumentando su masa salarial, generando nuevos impuestos y torpedeando de alguna manera la inversión privada. Por eso, creo que hay que respetar la voluntad del pueblo”, subrayó.