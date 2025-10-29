Insólito: detuvieron al padre de un jugador de Racing antes de las semifinales

La Academia juega las semifinales de la Copa Libertadores tras 28 años, pero uno de los futbolistas del plantel atraviesa problemas personales.

Pablo Ezequiel Almendra , padre del futbolista de Racing , Agustín Almendra , fue detenido en La Plata junto a su hermano, Miguel Ángel Almendra , acusados de integrar una banda dedicada al robo de autos y autopartes.

La captura se produjo el 7 de octubre en Gonnet, tras una investigación por el robo de un vehículo en Villa Castells. La policía interceptó un Fiat Cronos gris oscuro identificado en varios hechos delictivos; al notar la presencia policial, uno de los ocupantes intentó esconderse, lo que derivó en la detención inmediata de ambos.

Al revisar el vehículo, los agentes hallaron un conjunto de herramientas típicamente usadas en robos de autopartes: una llave cruz, destornilladores de varios tamaños, una tijera corta chapa, un criquet, una linterna, una llave de fuerza, tuercas antirrobo y un martillo de goma. Además, incautaron dos teléfonos celulares —un Samsung y un Motorola—, un bolso negro, dos gorras, un cuello polar y documentación vehicular presuntamente falsificada.

Otro jugador afectado a horas de las semifinales

A horas del partido de vuelta por las semifinales ante Flamengo por la Copa Libertadores, los alrededores del Cilindro de Avellaneda amanecieron con mensajes hacia Marcos Rojo.

El defensor que llegó recientemente desde Boca, que quedó en el centro de las críticas tras el partido de ida en el Maracaná, donde fue protagonista involuntario del gol en contra que significó la derrota por 1 a 0 y, además, protagonizó una desafortunada jugada que terminó con la lesión de su compañero Santiago Sosa, jugador clave en la “Academia”.

Los carteles, que llevaban la frase “Chau Rojo, dejá de robar” y la firma de “Pueblo de Racing”, generaron un fuerte revuelo en Avellaneda. Si bien se desconoce la autoría real de los afiches, dentro del club no descartan que se trate de una maniobra de hinchas de Independiente, con la intención de desestabilizar el clima en la previa de un partido clave para definir al finalista del torneo continental.

Este tipo de episodios no es nuevo en la “Academia”, ya que en 2022, Edwin Cardona también fue blanco de críticas similares cuando su nivel estaba lejos de lo esperado. En ese entonces, los afiches llevaban el mismo mensaje y firma, lo que refuerza la sospecha de que podría tratarse de una provocación externa.

El ex Racing que elogió el presente del club

El arquero Sergio Romero reveló su postura sobre el sorprendente crecimiento de Racing Club de Avellaneda. “Racing es un club que se está plantando adentro de los grandes planos de Sudamérica”, manifestó “Chiquito” Romero en el arranque de su declaración sobre la evolución de la institución de Avellaneda.

El actual guardameta de Argentinos Juniors argumentó su postura con datos que reflejan un verdadero cambio de panorama deportivo. “Viene de ganar la Sudamericana y la Recopa y ahora está en semifinales de Libertadores, ojalá que hoy pueda clasificar”, explicó.

En el final de su análisis, habló sobre la posibilidad que tiene la “Academia” de llegar a la preciada final de la Copa Libertadores, un hito histórico que acercaría al club a recuperar su prestigio internacional.

“En Río, Racing no sufrió ante Flamengo. Lo que ha logrado es producto de un crecimiento que ha tenido la institución y ojalá que pueda seguir logrando títulos”, cerró su declaración.

De esta manera, Romero destacó el presente competitivo de Racing Club y valoró el trabajo realizado en los últimos años por la dirigencia, el cuerpo técnico y los jugadores.

Para el exarquero de la Selección Argentina, el crecimiento de la institución es el resultado de una planificación sostenida que posicionó nuevamente a la “Academia” entre los protagonistas del fútbol sudamericano.