Alerta en el país por docente de Cipolletti al que le confirmaron la condena por abuso: no lo encuentran

La Corte Suprema de Justicia confirmó la condena a 13 años y 6 meses. El sujeto tenía un insólito permiso para instalarse en Tucumán.

Los abusos fueron cometidos durante las clases en la Escuela 247 de Balsa Las Perlas.

La Corte Suprema de Justicia confirmó la condena contra el ex docente rionegrino José Gregorio Ruffa Saraspe , quien deberá cumplir 13 años y seis meses de prisión por doce casos de abuso sexual durante el dictado de clases en la Escuela N°247 de Balsa Las Perlas .

La confirmación fue emitida el jueves 23 de octubre, al día siguiente la Policía intentó detenerlo, pero el condenado ya no estaba en el domicilio .

Según informaron fuentes judiciales, Ruffa estaba en libertad a la espera de la revisión final del máximo tribunal y debía cumplir medidas cautelares , entre ellas presentaciones semanales ante la Justicia. Sin embargo, incumplió las visitas durante tres días consecutivos antes de conocerse la confirmación de la pena a 13 años de prisión. Esta acción levantó sospechas sobre una posible fuga planificada.

La insólita habilitación para radicarse en Alberti, Tucumán

Lo más insólito de la situación es que luego de ser condenado, Ruffa fue autorizado a radicarse en Tucumán, ya que fijó el domicilio en la localidad de Alberti a 110 kilómetros de la capital provincial. No tenía prisión preventiva ni tobillera electrónica, únicamente debía presentarse dos veces de lunes a viernes, una especie de medida híbrida judicial.

Desde entonces se encuentra prófugo de la Justicia y fue declarado en rebeldía. La Justicia de Río Negro emitió una orden de captura nacional y pidió colaboración a las fuerzas de seguridad de todo el país para dar con su paradero.

En Las Perlas aguardan soluciones para la Escuela 247. Los abusos sexuales fueron cometidos durante las clases en la Escuela 247 de Balsa Las Perlas.

Medidas cautelares: presentaciones diarias ante la Justicia

La Fiscalía apeló la medida de fijar domicilio en Tucumán al menos dos veces y el recurso fue rechazado por el Tribunal local. En julio de 2023, solicitaron nuevamente la prisión preventiva por última vez y el tribunal se la negó. La queja más repetida es que la policía tucumana nunca brindó los informes correspondientes.

Ruffa tenía la prohibición de salir del país por cualquier modalidad, así que la sospecha más firme es que todavía esté viviendo en alguna localidad del interior tucumano, lugar donde tiene contactos y mayores posibilidades de continuar prófugo de la justicia.

En la Escuela Nº 247 se recibió con alegría la solución para su problema. En la Cámara Gesell se lograron comprobar 12 hechos relatados por siete menores de edad.

El caso

La investigación por los abusos cometidos a alumnas de la Escuela de Balsa Las Perlas inició en el 2019, a partir de la denuncia radicada por la familia de una niña. A partir de su presentación, otras mamás y papás junto a sus hijos decidieron acercarse a relatar situaciones similares al Ministerio Público Fiscal de Cipolletti.

balsa las perlas 7 Ch .jpg La investigación inició en el 2019 a partir de la denuncia de una familia, que generó que se sumen más denuncias.

En el juicio, se lograron comprobar 12 hechos contados por 7 estudiantes menores de edad a través del sistema de cámara Gesell. El tribunal compuesto por los jueves Marcelo Gómez, Guillermo Baquero Lazcano, y Laura González Vitale lo declaró responsable de los “delitos por abuso sexual simple” de menores de 13 años, “agravado por haber sido cometido por el encargado de su educación”.

Los hechos fueron cometidos entre el 2017 y 2019, con alumnos de diferentes grados y en distintos momentos de la clase. Las niñas denunciaron reiteradas situaciones de abuso sexual como toqueteos en sus partes íntimas o sentarlas en sus piernas en el aula, lo que configuró la materia de la acusación.